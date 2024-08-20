Bodrum’da gece yarısı çifte infaz: Polis özel ekip kurdu, 4 kişi gözaltına alındı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 kişi evlerinin salonunda oturdukları sırada tabancayla vurularak öldürüldü. Muğla polisi, cinayetlere ilişkin özel bir ekip kurdu. Soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Gizlilikle yürütüldüğü belirtilen soruşturmanın derinleştirildiği aktarılırken, gözaltındakiler şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bodrum’da gece yarısı çifte infaz: Polis özel ekip kurdu, 4 kişi gözaltına alındı - 1

Bodrum’da 2 kişi evlerinde öldürüldü.

Olay, 16 Ağustos saat 01.30 sıralarında Kumbahçe Mahallesi’ndeki 2439 Sokak’ta meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bodrum’da gece yarısı çifte infaz: Polis özel ekip kurdu, 4 kişi gözaltına alındı - 2

İddiaya göre, 4 kişi otomobille İstanbul’da yaşadığı belirtilen T.Y. ve A.S’nin bulunduğu eve geldi.

Evin içerisindeki 4 kişi, bir süre sonra 2 kişiye tabancayla ateş açıp, otomobille kaçtı.

Silah sesini duyanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bodrum’da gece yarısı çifte infaz: Polis özel ekip kurdu, 4 kişi gözaltına alındı - 3

İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde vücutlarının çeşitli yerlerine çok sayıda mermi isabet eden 2 erkeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Bodrum’da gece yarısı çifte infaz: Polis özel ekip kurdu, 4 kişi gözaltına alındı - 4

Savcı ve polisin incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ölenlerden birinin koltukta oturarak diğerinin ise yüzü sehpaya dönük olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.
Bodrum’da gece yarısı çifte infaz: Polis özel ekip kurdu, 4 kişi gözaltına alındı - 5

POLİS ÖZEL EKİP KURDU

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 kişinin öldüğü olayla ilgili özel ekip kurdu.

Ekiplerce bölgedeki 40’a yakın güvenlik kamerası incelemeye alındı.

Ekipler, bölgeden otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bodrum’da gece yarısı çifte infaz: Polis özel ekip kurdu, 4 kişi gözaltına alındı - 6

Ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları sonrası aralarında 1’i kadın 4 şüpheli adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Bodrum’da gece yarısı çifte infaz: Polis özel ekip kurdu, 4 kişi gözaltına alındı - 7

Gizlilik içerisinde süren soruşturmanın derinleştirildiği ve olayla ilgili yeni gözaltılar olacağı belirtildi.

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