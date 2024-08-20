Bodrum’da gece yarısı çifte infaz: Polis özel ekip kurdu, 4 kişi gözaltına alındı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 kişi evlerinin salonunda oturdukları sırada tabancayla vurularak öldürüldü. Muğla polisi, cinayetlere ilişkin özel bir ekip kurdu. Soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Gizlilikle yürütüldüğü belirtilen soruşturmanın derinleştirildiği aktarılırken, gözaltındakiler şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Bodrum’da 2 kişi evlerinde öldürüldü.Olay, 16 Ağustos saat 01.30 sıralarında Kumbahçe Mahallesi’ndeki 2439 Sokak’ta meydana geldi.