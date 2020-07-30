Bodrum'da hem sahiller hem yollar doldu

Muğla'da Kurban Bayramı arifesinde Bodrum sahilleri doldu taştı, trafik durma noktasına geldi. Kurban Bayramı'nı Bodrum'da geçirmek isteyen yerli turistler sahillere akın etti. İlçeye giren araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, yerli turistin 750 bini aştığını söyleyerek ''Lütfen maske, mesafe, hijyen kurallarına uyalım'' uyarısında bulundu.

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İHA 30.07.2020 - 15:33

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ Kurban Bayramı'nı fırsat bilen binlerce yerli turist Bodrum’a akın etti. İlçe girişi başta olmak üzere Bodrum’un şehir içi trafiği durma noktasına geldi.

Aylar sonra ilk kez bu kadar kalabalık olan Bodrum’da bayram coşkusu arife gününden başladı. Konaklayacakları otellere ulaşan yerli turistler soluğu mavi sularda aldı.

BAŞKAN TATİLCİLERİ UYARDI Bodrum’daki yoğunluğun ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise yerli turistin 750 bini aştığını söyleyerek ''Bodrum’da inanılmaz bir yoğunluk oluşmaya başladı. Lütfen maske, mesafe, hijyen kurallarına uyalım. Corona virüs (Covid-19) salgını tüm yurtta halen devam ediyor. Lütfen tüm kurallara uygun bir şekilde bayram tatilini geçirelim” dedi.

OTELLER DOLDU TAŞTI Birçok otel, pandemi sürecinin ardından ilk kez tam doluluğu yakalayabildi. Turizmciler Kurban Bayramı'nda gelen yerli ve yabancı turistler için hijyen kurallarını en üst seviyeye çıkardı.

OTELE GİRİŞTE ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILIYOR Otellere giren yerli turistlerin ateş ölçümleri, maske ve hijyen jelleri teker teker dağıtıldı.

''İÇ PAZARDA CİDDİ BİR HAREKETLİLİK VAR'' Bodrum Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Alişir Şahin, Bodrum’un doluluk oranlarını yakaladığını ifade ederek şöyle konuştu:



“Bodrum genelinde oteller yüzde 90 doluluk oranlarını yakaladı. İç pazarda ciddi bir hareketlilik var. Turizmde bir heyecan var şu anda. Herkese kazasız belasız bir yolculuk diliyoruz. Biz de bayramda misafirlerimizi bekliyoruz. Dış pazar yeni açıldı, İngiltere’den gelinmeye başladı. Polonya ağustos başında gelmeye başlıyor.

İnşallah eski günlerimize Ağustos ayında döneceğiz gibi görülüyor. Bodrum’daki tesislerin yüzde 90 doluluk oranlarında eskiden yüzde 100 dolu olduğu için 1 milyon turisti buluyordu. Şimdi ise 800 bin kişiyi misafir edeceğiz, ağırlayacağız gibi görünüyor Bodrum’da. Pandemiden dolayı herkes kendi aracını kullandığı için bir yoğunluk oluşacak yani, bu da bize bir bereket olacak.''

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