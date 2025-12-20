Bodrum'da içme suyu hattı patladı, yol çöktü
20.12.2025 01:50
AA
Bodrum Torba'da içme suyu isale hattı patladı. Asfalt parçalandı, tonlarca su yola ve arazilere aktı.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi Rıza Anter Bulvarı’nda, içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
Patlamanın ardından asfalt parçalandı ve yolda çukur oluştu, tonlarca su boşa aktı.
Bölgeye Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Hattaki su kesildi, yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı ve trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Bölgede onarım çalışması başlatıldı.
Özellikle yaz aylarında nüfusun artmasıyla su sıkıntısı çeken ilçede daha önce de defalarca benzer olaylar yaşanmış, isale hatlarının kötü durumda olması tartışma yaratmıştı.