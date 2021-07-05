Bodrum'da iguana alarmı

Bodrum'da 73 yaşındaki Saadet Ayaz, uyandığında bir iguana ile karşılaştı. Korkup ağaca çıkan hayvan uzun uğraşlar sonucu kurtarılarak koruma altına alındı. Ayaz ise olayın ardından şaşkınlığını, daha önce hiç böyle bir hayvan görmediğini belirterek anlattı.

İHA 05.07.2021 - 12:25

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişinin karşılaştığı iguana, mahallede kısa süreliğine panik yarattı. 

Egzotik kertenkele türü olan yaklaşık bir metre uzunluğundaki iguana, Yahşi Mahallesi’ndeki bahçe içerisindeki bir eve geldi.

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Evdeki kanepe üzerinde uyuyan 73 yaşındaki Saadet Ayaz, uyandığında iguana ile karşılaşınca şok yaşadı.
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Ayaz’ı gören iguana korkarak kaçıp bahçedeki ağaca tırmandı.

Uzun süre ağacın dalında bekleyen hayvan, birkaç deneme yapsa da aşağı inemedi. 

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Olayı duyan bölge sakinleri de ağacın altında toplandı. Mahalleli cep telefonları ile ilk defa gördükleri hayvanı görüntülemeye çalıştı.
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İhbar üzerine Milas Milli Parklar Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi görevlileri bölgeye geldi. Görevliler, sırık, kepçe ve ağlarla dut ağacındaki hayvanı kurtarmaya çalıştı.

İguana korkuyla önce zeytin ağacına ardından yan taraftaki çam ağacına geçti.
Bodrum'da iguana alarmı - 6
Bunun üzerine Bodrum Belediyesi görevlisi, çam ağacına çıktı. Görevliler ve vatandaşlar, uzun uğraşlar sonucu hayvanı çam ağacının dalından alıp kafese koydu.

Vatandaşlar kafes içerisine alınan iguanayı yakından görebilmek için birbirleriyle yarıştı. İguana, Milas Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince Aydın’ın Nazilli ilçesindeki hayvanat bahçesine götürüldü. Hayvanın bölgedeki bir evden kaçtığı düşünülüyor.
Bodrum'da iguana alarmı - 7

Olay anını anlatan Ayaz, “Şurada yatıyordum, görünce hemen kardeşime bağırdım. Komşumuz Zeynep’e de haber verdim. Sürünerek buradan gitti, ağaca çıktı. Daha önce böyle bir hayvan görmedim. İlk defa görüyorum” diye konuştu.

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