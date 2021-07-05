Bodrum'da iguana alarmı

İHA 05.07.2021 - 12:25
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişinin karşılaştığı iguana, mahallede kısa süreliğine panik yarattı.
Egzotik kertenkele türü olan yaklaşık bir metre uzunluğundaki iguana, Yahşi Mahallesi’ndeki bahçe içerisindeki bir eve geldi.
Ayaz’ı gören iguana korkarak kaçıp bahçedeki ağaca tırmandı.
Uzun süre ağacın dalında bekleyen hayvan, birkaç deneme yapsa da aşağı inemedi.
Olay anını anlatan Ayaz, “Şurada yatıyordum, görünce hemen kardeşime bağırdım. Komşumuz Zeynep’e de haber verdim. Sürünerek buradan gitti, ağaca çıktı. Daha önce böyle bir hayvan görmedim. İlk defa görüyorum” diye konuştu.