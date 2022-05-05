Bodrum'da isale hattı patladı

Bodrum'da içme suyu isale hattında meydana gelen patlama sonucu bölgedeki 5 işletmeyi su bastı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 05.05.2022 - 20:23

Bodrum'da isale hattı patladı - 1

'nın  ilçesinde, içme suyu isale hattının patlaması nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

Bodrum'da isale hattı patladı - 2

Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki içme suyu isale hattında patlama meydana geldi, tazyikli su, asfaltı yarıp metrelerce havaya fışkırdı.

Bodrum'da isale hattı patladı - 3

Yoldan geçen bir tırda hasar oluştu, bölgedeki 5 işletmeyi su bastı. Patlamanın ardından çevrede bir süre panik yaşandı.

Bodrum'da isale hattı patladı - 4

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, suyu keserek onarım çalışmasına başladı.

Bodrum'da isale hattı patladı - 5

Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, daha önce de aynı yerde patlama olduğunu belirterek, sorunun çözülmesini istedi.

Bodrum'da isale hattı patladı - 6
Bodrum'da isale hattı patladı - 7
Bodrum'da isale hattı patladı - 8
Bodrum'da isale hattı patladı - 9
Bodrum'da isale hattı patladı - 10
Bodrum'da isale hattı patladı - 11
Bodrum'da isale hattı patladı - 12
Bodrum'da isale hattı patladı - 13
Bodrum'da isale hattı patladı - 14
Bodrum'da isale hattı patladı - 15
Bodrum'da isale hattı patladı - 16

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