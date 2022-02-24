Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kaçak ve ruhsatsız olduğu belirlenen 46 iskelenin yıkımına başlandı. Yıkım çalışmalarının 3 gün içinde tamamlanmasının planlanıyor.

Haberler - DHA 24.02.2022 - 14:25

Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor - 1

Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi koordinesinde, Bodrum'un Gümbet Mahallesi'ndeki tekne bağlama iskelesinin yanındaki 58 derme çatma iskelenin kaçak ve ruhsatsız olduğu tespit edilip yıkım kararı alındı.

Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor - 2

Bodrum Belediyesi tarafından tekne ve iskele sahiplerine 20 gün önce gönderilen tebliğin ardından, bölgede kaçak ve gelişigüzel inşa edilen iskelelerin 12'sini sahipleri kaldırdı.

Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor - 3

Diğer 46 iskelenin ise Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği tarafından Zabıta Müdürlüğü gözetiminde yıkımına başlandı.

Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor - 4

Yıkım çalışmalarının 3 gün içinde tamamlanmasının planlandığı belirtildi. Birçoğu tehlike arz eden ve yıkılmak üzere olan iskelelerin kaldırılmasıyla bölgedeki görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. 

Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor - 5
Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor - 6
Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor - 7
Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor - 8
Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor - 9

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