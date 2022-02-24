Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor

Muğla Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi koordinesinde, Bodrum'un Gümbet Mahallesi'ndeki tekne bağlama iskelesinin yanındaki 58 derme çatma iskelenin kaçak ve ruhsatsız olduğu tespit edilip yıkım kararı alındı.