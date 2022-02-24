Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor

Haberler - DHA 24.02.2022 - 14:25
Bodrum Belediyesi tarafından tekne ve iskele sahiplerine 20 gün önce gönderilen tebliğin ardından, bölgede kaçak ve gelişigüzel inşa edilen iskelelerin 12'sini sahipleri kaldırdı.
Diğer 46 iskelenin ise Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği tarafından Zabıta Müdürlüğü gözetiminde yıkımına başlandı.
Yıkım çalışmalarının 3 gün içinde tamamlanmasının planlandığı belirtildi. Birçoğu tehlike arz eden ve yıkılmak üzere olan iskelelerin kaldırılmasıyla bölgedeki görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.