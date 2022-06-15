Bodrum'da kaçak yapıların yıkımları devam ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkım işlemleri sürüyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.06.2022 - 17:55

Bodrum'da kaçak yapıların yıkımları devam ediyor - 1

Kaymakamlığı, İl Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi iş birliğinde ilçedeki kaçak yapılarla mücadele devam ediyor.

Bodrum'da kaçak yapıların yıkımları devam ediyor - 2

Yalıkavak Küdür mevkisindeki bir işletmenin tahliyesi sonrası yıkım işlemine başlandı.

Bodrum'da kaçak yapıların yıkımları devam ediyor - 3

Türkbükü Mahallesi'nde de denize yapılan kaçak ve ruhsatsız iskelenin yıkım çalışmaları Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Bodrum'da kaçak yapıların yıkımları devam ediyor - 4

Çökertme Caddesi'ndeki bir restoran işletmesinde yapılan kaçak imalatların yıkımı ise belediye ekiplerinin gözetiminde işletme yetkilileri tarafından yapıldı.

Bodrum'da kaçak yapıların yıkımları devam ediyor - 5

İlçe genelinde kaçak yapıların tespiti ve yıkım çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Bodrum'da kaçak yapıların yıkımları devam ediyor - 6
Bodrum'da kaçak yapıların yıkımları devam ediyor - 7
Bodrum'da kaçak yapıların yıkımları devam ediyor - 8

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