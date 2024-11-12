Bodrum'da kardeş dehşeti: Ağabeyini yakarak öldürdü

Market içerisinde ağabey ile kardeş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erkan Sekmen market içerisinde bulunan ofis ve ev olarak kullanılan odayı benzin dökerek ateşe verdi. Çıkan yangın bir anda yayıldı.