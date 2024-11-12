Bodrum'da kardeş dehşeti: Ağabeyini yakarak öldürdü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Erkan Sekmen, aralarında husumet bulunan ağabeyi Hakan Sekmen'in işlettiği marketi, çıkan tartışmanın ardından benzin dökerek ateşe verdi. Olayda Hakan Sekmen yaşamını yitirirken, 4 kişi ile birlikte yangını çıkaran Erkan Sekmen de yaralandı.
Muğla'da husumetli olan kardeşlerin tartışması ölümle sonlandı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Bodrum ilçesi Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir markette meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Erkan Sekmen (47) elinde benzin bidonuyla ağabeyi Hakan Sekmen’in (49) işlettiği markete geldi.