Bodrum’da kırmızı alarm: Tatilciler geldi, nüfus 1 milyona ulaştı
Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Bodrum’a ziyaretçi akını yaşanıyor. İlçe girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçlar 5 kilometrelik yolu 55 dakikada gidebildi. Üst düzey güvenlik önlemlerinin alındığı Bodrum’da nüfus 1 milyona ulaştı.
Kurban Bayramı’na bir gün kala Bodrum’a tatilciler akın etmeye başladı.Bayram tatilini fırsat bilerek yola çıkan binlerce vatandaş nedeniyle Bodrum’da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.