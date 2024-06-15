Bodrum’da kırmızı alarm: Tatilciler geldi, nüfus 1 milyona ulaştı

Temizlik başta olmak üzere gıda denetimleri, sahillerdeki huzur ve güveni sağlamak için zabıta ekipleri de 24 saat esaslı çalışmaya başladı.

İlçenin giriş ve çıkışlarında jandarma ve polis ekipleri trafik uygulaması ve kimlik kontrolleri yapıyor.