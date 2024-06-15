Bodrum’da kırmızı alarm: Tatilciler geldi, nüfus 1 milyona ulaştı

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Bodrum’a ziyaretçi akını yaşanıyor. İlçe girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçlar 5 kilometrelik yolu 55 dakikada gidebildi. Üst düzey güvenlik önlemlerinin alındığı Bodrum’da nüfus 1 milyona ulaştı.

Bodrum’da kırmızı alarm: Tatilciler geldi, nüfus 1 milyona ulaştı - 1

Kurban Bayramı’na bir gün kala Bodrum’a tatilciler akın etmeye başladı.

Bayram tatilini fırsat bilerek yola çıkan binlerce vatandaş nedeniyle Bodrum’da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bodrum’da kırmızı alarm: Tatilciler geldi, nüfus 1 milyona ulaştı - 2

Farklı kentlerden gelen tatilciler Bodrum başta olmak üzere Marmaris, Fethiye, Ula ve Akyaka gibi turistlik bölgeleri tercih etti.

Bodrum’a karayolu ile gelen birçok tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi.

5 kilometrelik yolu 55 dakikada geçebilen vatandaşlar daha sonra denizin ve güneşin keyfini doya doya çıkardı.
Bodrum’da kırmızı alarm: Tatilciler geldi, nüfus 1 milyona ulaştı - 3

ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yaz tatilinin ve 9 günlük bayram tatilinin aynı zaman denk gelmesi nedeniyle Bodrum’da üst düzey güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.

Bodrum Kaymakamlığı tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ek personel takviye edildi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Bodrum Belediyesi de saha elemanlarının izinlerini kaldırdı.

Bodrum’da kırmızı alarm: Tatilciler geldi, nüfus 1 milyona ulaştı - 4

Temizlik başta olmak üzere gıda denetimleri, sahillerdeki huzur ve güveni sağlamak için zabıta ekipleri de 24 saat esaslı çalışmaya başladı.

İlçenin giriş ve çıkışlarında jandarma ve polis ekipleri trafik uygulaması ve kimlik kontrolleri yapıyor.

Bodrum’da kırmızı alarm: Tatilciler geldi, nüfus 1 milyona ulaştı - 5

Yalıkavak, Türkbükü, Ortakent gibi mahalle girişlerinde de uygulamalar 24 saat kesintisizi olarak yapılmaya başlandı.

Özellikle sahil şeridinden tüm kolluk görevlileri devriye atıyor.

9 gün boyunca ilçede yaşanacak olumsuzlukların önüne geçmek için kolluk kuvvetleri 24 saat görev yapacak.
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