Bodrum'da korku dolu anlar. Kıyıya sürüklenen tekneler çarpıştı
01.02.2026 16:41
İHA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle koyda demirli toplam 8 tekne kıyıya sürüklendi.
Meteoroloji'nin fırtına uyarısında bulunduğu Muğla'nın Bodrum ilçesinde beklenen fırtına sabah saatlerinde başladı.
Fırtına sebebiyle Gümbet Koyu'nda demirli tekneler kıyıya sürüklendi. İlk olarak bir motoryat ile katamaran tipi yelkenli kıyıya sürüklendi. Tekneler, daha fazla hasar almaması için karaya bağlanarak sabitlendi.
SÜRÜKLENEN TEKNELER BİRBİRİNE ÇARPTI
Bir süre sonra bir motoryat ile bir yelkenli daha sürüklenip kıyıdaki teknelerin üzerine doğru gitti.
O sırada kıyıdaki teknede bulunanlar panik yaşadı. Sürüklenen tekneler de karaya vurup birbirine çarptı. Denizcilerin teknelerinin hasar almasını önlemek için büyük gayret gösterdi.
Koyda demirli yaklaşık 20 metre boyundaki başka bir motoryatın da 50 metre açıkta karaya oturduğu görüldü.