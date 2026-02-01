Bodrum'da korku dolu anlar. Kıyıya sürüklenen tekneler çarpıştı

01.02.2026 16:41

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle koyda demirli toplam 8 tekne kıyıya sürüklendi.

Meteoroloji'nin fırtına uyarısında bulunduğu Muğla'nın Bodrum ilçesinde beklenen fırtına sabah saatlerinde başladı.

 

Fırtına sebebiyle Gümbet Koyu'nda demirli tekneler kıyıya sürüklendi. İlk olarak bir motoryat ile katamaran tipi yelkenli kıyıya sürüklendi. Tekneler, daha fazla hasar almaması için karaya bağlanarak sabitlendi.

Bir süre sonra bir motoryat ile bir yelkenli daha sürüklenip kıyıdaki teknelerin üzerine doğru gitti.

 

O sırada kıyıdaki teknede bulunanlar panik yaşadı. Sürüklenen tekneler de karaya vurup birbirine çarptı. Denizcilerin teknelerinin hasar almasını önlemek için büyük gayret gösterdi.

Koyda demirli yaklaşık 20 metre boyundaki başka bir motoryatın da 50 metre açıkta karaya oturduğu görüldü. 

Gümbet Koyu'nda ayrıca 5 metrelik iki sandalın su aldığı, bir şişme botun kıyıya sürüklendiği gözlendi.

Gümbet'te böylece toplam 8 deniz aracı kıyıya vurdu.