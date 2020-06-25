Bodrum'da korkutan yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktadaki makilik ve otluk alanda çıkan yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı.\n\n\nYangında 15 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi. Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisinde site ile villaların yakınındaki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, arazözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında 15 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.