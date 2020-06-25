Bodrum'da korkutan yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktadaki makilik ve otluk alanda çıkan yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında 15 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı - DHA 25.06.2020 - 17:21 | Son Güncelleme : 25.06.2020 - 17:50

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Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisinde site ile villaların yakınındaki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Alevler, rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldı.
Bodrum'da korkutan yangın - 3
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, arazözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Bodrum'da korkutan yangın - 4

1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı.
Bodrum'da korkutan yangın - 5

15 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangında 15 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.
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Bodrum'da korkutan yangın - 7
Bodrum'da korkutan yangın - 8
Bodrum'da korkutan yangın - 9
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Bodrum'da korkutan yangın - 11
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