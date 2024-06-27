Bodrum’da kuraklık çanları çalıyor: 1 aylık su, 9 günde bitti!

EN BÜYÜK SORUN SU HATLARINDAKİ PATLAMALAR

Bodrum’daki en büyük sorunun su hatlarında yaşanan patlamalar olduğunu anlatan Doç. Dr. Özçelik, “Bununla ilgili harekete geçmiş değiliz. Rezervuarlardaki sular da kısıtlı ama kısıtlı suyu bile şehre düzenli olarak temin edemiyoruz. Bir an önce bu altyapının iyileştirilmesi daha sonra da su temini alternatiflerinin bir araya getirilmesi ve beraberinde su tahsislerinde ciddi bir iyileştirme gerçekleştirilmesi gerekiyor.” dedi.