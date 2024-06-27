Bodrum’da kuraklık çanları çalıyor: 1 aylık su, 9 günde bitti!
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. 9 gün süren bayram tatilinde, ilçeyi besleyen önemli barajlardan biri olan ve yüzde 49,5 doluluğa sahip Geyik Barajı’ndaki doluluk yüzde 45,7’ye geriledi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, “Bodrum’un nüfusu 250 binden 1 milyonun üzerine çıktı. Bu ise su tüketiminin 4 katı artması demektir. Yarımada genelinde patlaklar ve su kesintileri devam ettiği için bayram boyunca toplam 1 aylık suyumuz tükendi.” dedi.
Bodrum’da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde otel, motel ve apartlardaki doluluk oranı yüzde 90’ı geçti.
Tatil süresince kente 250 bin araç giriş yaptı.
200 bin olan Bodrum’un nüfusu 9 günlük dönemde turistlerle birlikte 1 milyonu aştı.