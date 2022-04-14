Bodrum'da kuruyan Mumcular Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

Bodrum'a su sağlayan iki önemli kaynak olduğu bilgisini veren Özçelik, "Mumcular Barajı ve Geyik Barajı Bodrum’a içme suyu temin eden önemli iki kaynak. Her iki barajda rezervuarımız tamamen dolmuş durumda. Bu iki barajdan sağlanan su miktarı, Bodrum’da 250 bin ile 400 bin arasında nüfusa yetecek bir su miktarıdır. Yalnızca bunun büyük bir kısmı, yüzde 50’ye varan bir kısmı iletim hattında kayboluyor. Bu fırsatı değerlendirerek, gerek kentsel alt yapımımızı hazırlıklı hale getirmemiz lazım" diye konuştu.