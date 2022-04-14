Bodrum'da kuruyan Mumcular Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

Haberler - İHA 14.04.2022 - 11:26
İklim değişikliğinin etkilerini yoğun bir şekilde hisseden Bodrum'un tek su kaynağı Mumcular Barajı geçen yıl kurudu.
Eylül ayında yüzde 6’lara kadar düşen su seviyesi nedeniyle İzmir-Bodrum karayolu, eski bir kiremit fabrikası ve bazı eski yapılar da ortaya çıkmıştı.
Barajdaki suyun bitmesi nedeniyle eylül ayında Bodrum’un su ihtiyacı Geyik Barajı'ndan karşılanmaya başlamıştı.
Kış ayı boyunca yağan yağmurlar sayesinde baraj su seviyesi yüzde 100 doluluk oranını yakaladı.
Geçtiğimiz son 10 yılın en yüksek doluluk oranını yakalayan Mumcular Barajı'nın kapaklarına kadar dolduğu görüldü.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "2021 yılında ülke genelinde Karadeniz ve Marmara Bölgesi haricinde bir kuraklık söz konusuydu. Gerek yağış miktarında, gerekse karasal su kaynaklarında azalma söz konusuydu. Nisan ayı itibarıyla geldiğimiz noktada durum tam tersine döndü" dedi.
Bodrum'a su sağlayan iki önemli kaynak olduğu bilgisini veren Özçelik, "Mumcular Barajı ve Geyik Barajı Bodrum’a içme suyu temin eden önemli iki kaynak. Her iki barajda rezervuarımız tamamen dolmuş durumda. Bu iki barajdan sağlanan su miktarı, Bodrum’da 250 bin ile 400 bin arasında nüfusa yetecek bir su miktarıdır. Yalnızca bunun büyük bir kısmı, yüzde 50’ye varan bir kısmı iletim hattında kayboluyor. Bu fırsatı değerlendirerek, gerek kentsel alt yapımımızı hazırlıklı hale getirmemiz lazım" diye konuştu.