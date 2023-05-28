Bodrum'da kuvvetli sağanak: Yollar göle döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kuvvetli sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Taşkın suları nedeniyle yollar trafiğe kapandı, içerisinde kimsenin bulunmadığı bir cip suya kapılıp sürüklendi.

Bodrum'da kuvvetli sağanak: Yollar göle döndü - 1

Muğla Bodrum'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bodrum'da kuvvetli sağanak: Yollar göle döndü - 2

Bölge halkı yağışla zor anlar yaşarken, cadde ve sokaklar göle döndü. Yağış esnasında ana arterlerde yoğun su birikintisi oluşurken, Konacık Atatürk Bulvarı trafiğe kapandı.

Bodrum'da kuvvetli sağanak: Yollar göle döndü - 3

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde de sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Yağmur suları tıkalı olan mazgalları taşırdı.

Bodrum'da kuvvetli sağanak: Yollar göle döndü - 4

Bodrum Belediyesi ve Muğla 911 Arama Kurtarma ekipleri, su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlattı, tıkanan mangallarda temizlendi.

Bodrum'da kuvvetli sağanak: Yollar göle döndü - 5

Bitez Söğütlü Caddesi'nde, içerisinde kimsenin bulunmadığı cip, suya kapılıp metrelerce sürüklendi.

Bodrum'da kuvvetli sağanak: Yollar göle döndü - 6

SANDIKLAR ŞEMSİYELERLE KORUNDU

Öte yandan, okul olmadığı için Torba Mahallesi'nde açık alana kurulan seçim sandıkları yağmurdan şemsiyeyle korundu.

Bodrum'da kuvvetli sağanak: Yollar göle döndü - 7

Yağmur bölgesel olarak etkisini sürdürürken, hafta başından itibaren yağmurun aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Bodrum'da kuvvetli sağanak: Yollar göle döndü - 8
Bodrum'da kuvvetli sağanak: Yollar göle döndü - 9
Bodrum'da kuvvetli sağanak: Yollar göle döndü - 10
Bodrum'da kuvvetli sağanak: Yollar göle döndü - 11
Bodrum'da kuvvetli sağanak: Yollar göle döndü - 12
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