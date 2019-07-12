Bodrum'da makilik alanda yangın
Anadolu Ajansı, İHA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, vatandaşların da yardımıyla kontrol altına alındı. Yaklaşık 40 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede, soğutma çalışması devam ediyor.
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1Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
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Gürece ve Bağla mahallelerinde makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
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3İhbar üzerine olay yerine, 3 helikopter, 3 arazöz, 13 itfaiye, 50'den fazla orman işçisi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının söndürülmesine AKUT ve Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri de destek verdi.
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4Geniş bir alana yayılan alevler bölgedeki yerleşim yerlerini tehdit etti.
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5Mahallede ikamet eden vatandaşlar, yangının evlerine sıçrama ihtimali nedeniyle zor anlar yaşadı.
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6Bazı evlerin bahçelerinde bulunan küçükbaş hayvanlar tahliye edildi.
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7Bölgede yaşayan bir kadın, evinin yangından zarar göreceğini düşünerek baygınlık geçirdi. Kadına bölgede tedbir amacıyla bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.
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8Yangın, vatandaşların da yardımıyla kontrol altına alındı.
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9Yaklaşık 40 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede, soğutma çalışması devam ediyor.
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