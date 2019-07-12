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Bodrum'da makilik alanda yangın

Anadolu Ajansı, İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, vatandaşların da yardımıyla kontrol altına alındı. Yaklaşık 40 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede, soğutma çalışması devam ediyor.

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    Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
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    Gürece ve Bağla mahallelerinde makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

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    İhbar üzerine olay yerine, 3 helikopter, 3 arazöz, 13 itfaiye, 50'den fazla orman işçisi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının söndürülmesine AKUT ve Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri de destek verdi.
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    Geniş bir alana yayılan alevler bölgedeki yerleşim yerlerini tehdit etti.
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    Mahallede ikamet eden vatandaşlar, yangının evlerine sıçrama ihtimali nedeniyle zor anlar yaşadı.
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    Bazı evlerin bahçelerinde bulunan küçükbaş hayvanlar tahliye edildi.
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    Bölgede yaşayan bir kadın, evinin yangından zarar göreceğini düşünerek baygınlık geçirdi. Kadına bölgede tedbir amacıyla bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.
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    Yangın, vatandaşların da yardımıyla kontrol altına alındı.
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    Yaklaşık 40 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede, soğutma çalışması devam ediyor.
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