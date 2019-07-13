Bodrum'da makilik alanda yangın
Anadolu Ajansı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
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1Gürece Mahallesi'nde makilik alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
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2İhbar üzerine belirtilen bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.
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3Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının yerleşim yerlerine de yaklaşması üzerine, mahalle sakinleri panik yaşadı.
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Bazıları yangının evlerine yaklaşma ihtimaline karşı bahçe hortumlarıyla kuru otları ıslattı.
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5Polis ekipleri yangın bölgesinde güvenlik tedbiri aldı.
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Yangın söndürme çalışmasına, AKUT Bodrum gönüllüleri ile Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri de destek veriyor.
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