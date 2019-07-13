NTV

Bodrum'da makilik alanda yangın

Anadolu Ajansı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

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    Gürece Mahallesi'nde makilik alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
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    İhbar üzerine belirtilen bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.
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    Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının yerleşim yerlerine de yaklaşması üzerine, mahalle sakinleri panik yaşadı.
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    Bazıları yangının evlerine yaklaşma ihtimaline karşı bahçe hortumlarıyla kuru otları ıslattı. 

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    Polis ekipleri yangın bölgesinde güvenlik tedbiri aldı.
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    Yangın söndürme çalışmasına, AKUT Bodrum gönüllüleri ile Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri de destek veriyor.

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