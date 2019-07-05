Bodrum’da minibüs denize düşmekten son anda kurtuldu
Anadolu Ajansı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, park halindeyken geri kayan ve bir gezi teknesine çarparak askıda kalan minibüs, vinç yardımıyla kurtarıldı.
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde belediye meydanında Sinan Avcıoğlu'nun idaresindeki belediye hizmet minibüsü, meydanda park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle geri kaymaya başladı.
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Bulunduğu yerden yaklaşık 20 metre geri kayan minibüs, limanda bağlı bulunan ve içerisinde yolcuların bulunduğu günlük gezi teknesine çarparak askıda kaldı.
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Yolcuların bir süre panik yaşadığı olayda, yaralanan olmadı.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
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Belediye minibüsü olay yerine çağrılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
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Kazayla ilgili araçta teknik inceleme yapılacağı öğrenildi.
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