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Bodrum’da minibüs denize düşmekten son anda kurtuldu

Anadolu Ajansı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, park halindeyken geri kayan ve bir gezi teknesine çarparak askıda kalan minibüs, vinç yardımıyla kurtarıldı.

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    Muğla’nın Bodrum ilçesinde belediye meydanında Sinan Avcıoğlu'nun idaresindeki belediye hizmet minibüsü, meydanda park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle geri kaymaya başladı.

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    Bulunduğu yerden yaklaşık 20 metre geri kayan minibüs, limanda bağlı bulunan ve içerisinde yolcuların bulunduğu günlük gezi teknesine çarparak askıda kaldı.

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    Yolcuların bir süre panik yaşadığı olayda, yaralanan olmadı.

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    Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

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    Belediye minibüsü olay yerine çağrılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

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    Kazayla ilgili araçta teknik inceleme yapılacağı öğrenildi.

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