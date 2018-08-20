Bodrum'da nüfus 2 milyona yaklaştı

Uzun bayram tatilinde yerli turistin tercihi Ege ve Akdeniz kıyıları oldu. Bodrum'da otellerde doluluk oranı yüzde 100'lere ulaştı. İlçe nüfusu tatilcilerle birlikte 2 milyona yaklaştı. Antalya'da da plajlarda adım atacak yer kalmadı.
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde otllerde doluluk oranı yüzde 100'lere ulaştı. İlçeye girişte uzun araç kuyrukları oluştu.
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Araçlar güçlükle ilerledi, sahillerde boş yer kalmadı.
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Bodrum'un nüfusu tatilcilerle birlikte 164 binden 2 milyona çıktı.
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9 günlük bayram tatilinde Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğunluk var.
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İlginin en yoğun olduğu noktalardan biri Muğla'nın Bodrum ilçesi, iki milyona yakın turist ilçeye gitti, uzun araç kuyrukları oluştu.
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Hava sıcaklığının 40 derece olduğu Bodrum'da Kumbahçe, Gümbet, Paşatarlası plajlarında yer kalmadı.
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Fethiye ve Marmaris ilçeleri de çok kalabalık. Muğla genelinde bayramda ağırlanacak turist sayısının 5 milyonu bulması bekleniyor.
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Türkiye'nin gözde turizm merkezi Antalya'da da manzara aynı. Nem oranın yüzde 90'a kadar çıktığı kentte sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler, sahillere akın etti.