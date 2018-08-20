NTV

Bodrum'da nüfus 2 milyona yaklaştı

Uzun bayram tatilinde yerli turistin tercihi Ege ve Akdeniz kıyıları oldu. Bodrum'da otellerde doluluk oranı yüzde 100'lere ulaştı. İlçe nüfusu tatilcilerle birlikte 2 milyona yaklaştı. Antalya'da da plajlarda adım atacak yer kalmadı.

  • 1

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde otllerde doluluk oranı yüzde 100'lere ulaştı. İlçeye girişte uzun araç kuyrukları oluştu.
  • 2

    Araçlar güçlükle ilerledi, sahillerde boş yer kalmadı.
  • 3

    Bodrum'un nüfusu tatilcilerle birlikte 164 binden 2 milyona çıktı.
  • 4

    9 günlük bayram tatilinde Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğunluk var.
  • 5

    İlginin en yoğun olduğu noktalardan biri Muğla'nın Bodrum ilçesi, iki milyona yakın turist ilçeye gitti, uzun araç kuyrukları oluştu.
  • 6

    Hava sıcaklığının 40 derece olduğu Bodrum'da Kumbahçe, Gümbet, Paşatarlası plajlarında yer kalmadı.
  • 7

    Fethiye ve Marmaris ilçeleri de çok kalabalık. Muğla genelinde bayramda ağırlanacak turist sayısının 5 milyonu bulması bekleniyor.
  • 8

    Türkiye'nin gözde turizm merkezi Antalya'da da manzara aynı. Nem oranın yüzde 90'a kadar çıktığı kentte sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler, sahillere akın etti.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin