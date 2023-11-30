Bodrum'da öldürülen Rus anne ile kız için Rusya'da yardım kampanyası
Muğla'nın Bodrum ilçesinde eski eşi Litvanya uyruklu paralı asker Andrej Kuslevic’in öldürüp cesetlerini çarşafa sarararak sarp araziye attığı Rus uyruklu Irina Dvizova ile kızı Dayana Dvizova'nın Muğla Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsileri tamamlandı. Yakınları, cenazelerin alınabilmesi için Rusya'da sosyal medyada yardım kampanyası başlattı.
Bodrum'da yaşayan ve gayrimenkul alım-satım işi yapan Irina Dvizova ile kızı Dayana’ya yakınları 23 Kasım'da ulaşmayınca Konacık Mahallesi'ndeki evlerine gitti.