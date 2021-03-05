Bodrum'da onlarca şezlong deniz dibinden çıkarıldı

Dalgıç eğitmeni olan Kenan Doğan bu çöpleri atanların da profesyonel denizcilerin olduğunu söyleyerek, “Buraya gelen turistin bu çöplerde çok fazla etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bazıları kaza ile düşmüş olabilir ama gördüğünüz gibi denizin altında yok yok. Kızartma tavasından, marangoz işkencesine, lastiğinden şarap şişesine maalesef denizimizin dibi bu durumda. Yapılan temizlik tabi ki çok faydalı oluyor ama denizin dibini bilen bir insan olarak bunun daha profesyonel ekiple temizlenmesini arzu ediyorum. İnşallah böyle bir ekip kurulur. Çünkü gönüllü bu işi yapanlardan hesap soramayız ama profesyonel yapılan bir ekipten hesap sorulabilirliği olur” dedi.