Bodrum'da ot yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alana yakın zeytinlikte çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bodrum'da ot yangını - 1

Kızılağaç Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bodrum'da ot yangını - 2

Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve yangın söndürme helikopteri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Bodrum'da ot yangını - 3

Alevler yakındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Bodrum'da ot yangını - 4

Soğutma çalışmalarının devam ettiği alanda, yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme yapıldı.

Bodrum'da ot yangını - 5
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