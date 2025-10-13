Bodrum'da otel lojmanında dehşet: Havluya sarıp, terasa bıraktı

Bodrum'da bir kadın, doğum sonrası bebeğini havluya sarıp terasa bıraktı.

Olay, 10 Ekim günü Bodrum ilçesine bağlı İçmeler'de bir otel lojmanında meydana geldi.

Kırgızistan uyruklu Zhanetta Ulukbek Kyzy, kanama şikayetiyle Bodrum Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu.

Burada yapılan kontrollerde, Kyzy'nin kısa bir süre önce doğum yaptığı belirlendi.

İhbar üzerine hastaneye polis sevk edildi.