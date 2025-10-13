Bodrum'da otel lojmanında dehşet: Havluya sarıp, terasa bıraktı

Bodrum'da bir otelde çalışan kadın, doğum yaptıktan sonra ölü olduğunu ileri sürdüğü bebeğini havluya sarıp terasa bıraktı.

Bodrum'da otel lojmanında dehşet: Havluya sarıp, terasa bıraktı

Bodrum'da bir kadın, doğum sonrası bebeğini havluya sarıp terasa bıraktı.

Olay, 10 Ekim günü Bodrum ilçesine bağlı İçmeler'de bir otel lojmanında meydana geldi.

Kırgızistan uyruklu Zhanetta Ulukbek Kyzy, kanama şikayetiyle Bodrum Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu.

Burada yapılan kontrollerde, Kyzy'nin kısa bir süre önce doğum yaptığı belirlendi.

İhbar üzerine hastaneye polis sevk edildi.

Bodrum'da otel lojmanında dehşet: Havluya sarıp, terasa bıraktı

İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

Kyzy ifadesinde, çalıştığı otelin lojmanında doğum yaptığını, erkek bebeğin ölü olarak doğduğunu ardından onu havluya sararak lojmanın terasına bıraktığını söyledi.

Otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, terasta havluya sarılı bebekle karşılaştı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından bebeğin cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bodrum'da otel lojmanında dehşet: Havluya sarıp, terasa bıraktı

Beş ay önce Bodrum'a gelen Kyzy'nin, otelde kat görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından Kyzy, adliyeye sevk edildi.

