Bodrum'da patlayan su borusu yolu çökertti
Anadolu Ajansı
Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama meydana geldi. Patlama sonucu Bodrum-Akyarlar yolunda 2 metre derinliğinde göçük oluştu.
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1Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattında meydana gelen patlama sonucu yolda göçük oluştu.
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2Akyarlar Mahallesi Bağla yönünde içme suyu ana isale hattında patlama oldu.
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3Olayda, Bodrum-Akyarlar yolunda yaklaşık 2 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğinde çukur oluştu.
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4İhbar üzerine gelen Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri, olayın yaşandığı alanda güvenlik tedbiri aldı.
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5Yolda belediye ekipleri makinelerle temizlik ve onarım çalışması başlattı.
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6Çevre sakinlerinden Burak Binici, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burada daha önce de patlama yaşandı. Bir önceki patlamada buradan çıkan taşlar site içerisine de fırladı. Patlama sırasında yoldan geçen bir araç da içine düşebilirdi" diye konuştu.