Bodrum'da sağanağın ardından evleri su bastı

Bazı bölgelerin yağıştan daha çok etkilendiğini ifade eden Aras, "Yağış özellikle altyapı çalışması devam eden yerleri daha çok etkiledi. İslamhaneleri Mahallesi'nde uzun yıllardır çözülemeyen altyapı sıkıntısı böyle bir duruma yol açtı. Bölgede incelemeler yapıyoruz. Yaklaşık 15 civarında evin zemin katlarına su girdiğini gördük. Vatandaşlarımızın eşyaları tahrip olmuş, zor durumdalar. Kaymakamımızla da görüştük, hem AFAD hem de belediye tarafından zararlar kesinlikle tazmin edilecektir" diye konuştu.