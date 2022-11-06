Bodrum'da sağanak etkili oldu

Bodrum'da sağanak yağış sonucu yollarda su birikintileri oluştu, bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Bodrum'da sağanak etkili oldu - 1

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Bodrum'da sağanak etkili oldu - 2

İlçede akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle Bodrum-Turgutreis kara yolu Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Konacık, Gümbet ve Bitez mahallelerinde yollarda su birikintileri oluştu.

Bodrum'da sağanak etkili oldu - 3

Gök gürültülü sağanağın etkisini sürdürdüğü kentte, sürücüler zaman zaman yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Bodrum'da sağanak etkili oldu - 4

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da açık olan kafe ve restoranlara sığındı.

Bodrum'da sağanak etkili oldu - 5

Belediye ekipleri, rögar kapaklarını tıkayan atıkları temizlemek için çalışma yaptı.

Bodrum'da sağanak etkili oldu - 6

İlçedeki yağışın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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