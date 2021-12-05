Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. İlçede birkaç günden bu yana devam eden sağanak, gece saatlerinde etkisini artırdı. Yağış, ilçe merkezi başta olmak üzere, bazı mahallelerde su baskınlarına yol açtı.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.12.2021 - 05:40

Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı - 1

Muğla'nın ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı - 2

İlçede birkaç günden bu yana devam eden sağanak, gece saatlerinde etkisini artırdı. Yağış, ilçe merkezi başta olmak üzere, bazı mahallelerde su baskınlarına yol açtı.

Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı - 3

Mumcular Mahallesi'nde birçok evin bodrum katları sular altında kaldı. Belediye ekipleri istinat duvarlarını kepçeyle yıkarak evlerin bahçesinde biriken yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı. Ev sahipleri ve belediye ekipleri su basan evleri temizlemek için çalışma başlattı.

Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı - 4

Mazı Mahallesi'nde de aşağı mazı deresi, yoğun yağış edeniyle taştı. Dağlardan gelen irili ufaklı kaya parçaları, mahalleler arasındaki bağlantı yollarını trafiğe kapattı. Sürücüler yola saçılan taşların üzerinden geçmekte güçlük çekti.

Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı - 5

Bölgede bulunan tarım alanları da sular altında kaldı.

Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı - 6

Yağışın yoğun olarak yaşandığı bölgelerde zabıta ekipleri gece boyunca devriye yaptı.

Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı - 7
Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı - 8
Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı - 9
Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı - 10
Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı - 11
Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı - 12
Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı - 13
Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı - 14
Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı - 15

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