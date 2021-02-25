Bodrum'da sahillerde piknik yapmak yasaklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, corona virüs tedbirleri kapsamında, sahil bantları, park, mesire ve ören yerleri ile piknik alanlarında piknik yapmak yasaklandı. Kararın ardından sahil kenarlarına bant çekilerek uyarı yazısı asıldı.
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DHA 25.02.2021 - 23:49
Corona virüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle Bodrum İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni tedbirler alındı.
Sahil bantları, park, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında piknik yapma faaliyetleri yasaklandı.
Kararın gerekçesinde, sahil bantları, mesire ve piknik alanlarında piknik, spor ve yürüyüş gibi faaliyetler nedeniyle vatandaşların fiziki mesafe kuralını ihlal edebileceği, bu durumun hem kendi sağlıkları hem de başta virüsle mücadelede en temel önlem olan vatandaşların evde kalma duygusunu zaafa uğratarak toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği belirtildi.
Kararın ardından, dünyaca ünlü Kumbahçe sahiline inen tüm yollara bant çekilerek, uyarı yazıları asıldı.
Kurallara uymayanlar hakkında ise idari işlem yapılacağı belirtildi.
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