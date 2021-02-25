Bodrum'da sahillerde piknik yapmak yasaklandı

Kararın gerekçesinde, sahil bantları, mesire ve piknik alanlarında piknik, spor ve yürüyüş gibi faaliyetler nedeniyle vatandaşların fiziki mesafe kuralını ihlal edebileceği, bu durumun hem kendi sağlıkları hem de başta virüsle mücadelede en temel önlem olan vatandaşların evde kalma duygusunu zaafa uğratarak toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği belirtildi.