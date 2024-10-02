Bodrum’da sarı yaz hareketliliği
Muğla’nın turistik ilçelerinden Bodrum’da sarı yaz hareketliliği yaşanıyor. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, denizin keyfini çıkardı.
Bodrum’da sarı yaz hareketliliği yaşanıyor.
Bodrum’da sarı yaz hareketliliği yaşanıyor.
Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Yalıçiftlik Sahili’nde denize girdi.
Bazı turistler de şezlonglarda güneşlenmeyi tercih etti.
İlçede hafta boyunca güneşli havanın hakim olması bekleniyor.