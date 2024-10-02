Bodrum’da sarı yaz hareketliliği

Muğla’nın turistik ilçelerinden Bodrum’da sarı yaz hareketliliği yaşanıyor. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, denizin keyfini çıkardı.

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Bodrum’da sarı yaz hareketliliği yaşanıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

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Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Yalıçiftlik Sahili’nde denize girdi.

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Bazı turistler de şezlonglarda güneşlenmeyi tercih etti.

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İlçede hafta boyunca güneşli havanın hakim olması bekleniyor.

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Bodrum’da sarı yaz hareketliliği - 6
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