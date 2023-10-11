Bodrum’da “sarı yaz” yoğunluğu | Otel fiyatları düştü, doluluk yüzde 70’in üzerinde

EN UYGUN DÖNEM

Bodrum’un en uygun bütçeli dönemi yaşadığını anlatan Dengiz, “Ekim ayı diğer adıyla 'sarı yaz' döneminde talepler devam ediyor. Yurt dışından bu dönemde hava yoluyla oldukça güzel talep var. İç pazarda ise okullar tatil olmasına rağmen hafta sonları yüksek bir talep oluyor. Bu süreçte iç hatlarda uçakta bileti bulmakta zorluk çekiyoruz. Bu dönemde özellikle 40 ve 50 yaş üzeri misafirlerimiz Bodrum’u tercih ediyor.” şeklide konuştu.