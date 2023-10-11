Bodrum’da “sarı yaz” yoğunluğu | Otel fiyatları düştü, doluluk yüzde 70’in üzerinde
Muğla’nın turizm ilçelerinden Bodrum’da “sarı yaz” olarak adlandırılan ekim ayında, otellerdeki doluluk oranı yüzde 70’e ulaştı. Sektör temsilcileri, sezonun kasım ayına kadar sürmesini bekliyor.
Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum’da, yoğun geçen yaz sezonu yerini “sarı yaz” dönemine bıraktı.Sıcak ve güneşli havanın etkisi kentte sürerken, okulların açılmasıyla yerli turist hareketliliği azaldı.