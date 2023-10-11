Bodrum’da “sarı yaz” yoğunluğu | Otel fiyatları düştü, doluluk yüzde 70’in üzerinde

Muğla’nın turizm ilçelerinden Bodrum’da “sarı yaz” olarak adlandırılan ekim ayında, otellerdeki doluluk oranı yüzde 70’e ulaştı. Sektör temsilcileri, sezonun kasım ayına kadar sürmesini bekliyor.

Bodrum’da “sarı yaz” yoğunluğu | Otel fiyatları düştü, doluluk yüzde 70’in üzerinde - 1

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum’da, yoğun geçen yaz sezonu yerini “sarı yaz” dönemine bıraktı.

Sıcak ve güneşli havanın etkisi kentte sürerken, okulların açılmasıyla yerli turist hareketliliği azaldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bodrum’da “sarı yaz” yoğunluğu | Otel fiyatları düştü, doluluk yüzde 70’in üzerinde - 2

“Sarı yaz” adlandırılan ekim ayı döneminde yerli turist yoğunluğu yerini yabancı turistlere bıraktı. Ekim ayında gelen yabancı turistlerle otellerde doluluk oranlarının yüzde 70’lerin üzerine çıktığı bildirildi.

Bodrum’da “sarı yaz” yoğunluğu | Otel fiyatları düştü, doluluk yüzde 70’in üzerinde - 3

40-50 yaş arası turistlerin yoğun olduğu “sarı yaz” döneminde, başta Gümbet olmak üzere Kumbahçe, Bitez, Ortakent’teki plajlarda yoğunluk yaşandı.

Bodrum’da “sarı yaz” yoğunluğu | Otel fiyatları düştü, doluluk yüzde 70’in üzerinde - 4

HEDEF 1 MİLYON

“Sarı yaz” döneminde uygun tatil avantajlarının olduğunu söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, yıl sonuna kadar 1 milyon turist hedefini yakalamayı hedeflediklerini söyledi.

Bodrum’da “sarı yaz” yoğunluğu | Otel fiyatları düştü, doluluk yüzde 70’in üzerinde - 5

“Deniz ve hava yoluyla gelen turist sayısında geçen seneye göre, kısmen bir artış yaşandı.” diyen Dengiz, Bodrum’a bu yıl en çok Polonya, Almanya ve İngiltere’den turist geldiğini söyledi.

Bodrum’da “sarı yaz” yoğunluğu | Otel fiyatları düştü, doluluk yüzde 70’in üzerinde - 6

Rus turistlerin de ilgisinin sürdüğünü anlatan Dengiz, “Kruvaziyerler, bu sezona çok büyük destek oldu. Sezon halen devam ediyor. Kentte belli oranda oteller ekim ayı sonuna kadar açık olacak. Yurt dışı uçuşların 3 Kasım'a kadar devam edeceğini tahmin ediyoruz. Açık olan otellerde yüzde 70'in üzerinde bir doluluk var.” ifadelerini kullandı.

Bodrum’da “sarı yaz” yoğunluğu | Otel fiyatları düştü, doluluk yüzde 70’in üzerinde - 7

EN UYGUN DÖNEM

Bodrum’un en uygun bütçeli dönemi yaşadığını anlatan Dengiz, “Ekim ayı diğer adıyla 'sarı yaz' döneminde talepler devam ediyor. Yurt dışından bu dönemde hava yoluyla oldukça güzel talep var. İç pazarda ise okullar tatil olmasına rağmen hafta sonları yüksek bir talep oluyor. Bu süreçte iç hatlarda uçakta bileti bulmakta zorluk çekiyoruz. Bu dönemde özellikle 40 ve 50 yaş üzeri misafirlerimiz Bodrum’u tercih ediyor.” şeklide konuştu.

Bodrum’da “sarı yaz” yoğunluğu | Otel fiyatları düştü, doluluk yüzde 70’in üzerinde - 8

“Oda, kahvaltı şeklinde hizmet veren otellerde fiyatlar kişi başı günlük 700 liradan her şey dahil oteller ise kişi başı 1500 liradan başlıyor.” diyen Dengiz, “Önümüzdeki yıl için bizim daha önceden de mottomuz vardı. ‘Biz bitti demeden bitmeyecek’ dediğimiz bir motto ile çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bodrum’da “sarı yaz” yoğunluğu | Otel fiyatları düştü, doluluk yüzde 70’in üzerinde - 9
Bodrum’da “sarı yaz” yoğunluğu | Otel fiyatları düştü, doluluk yüzde 70’in üzerinde - 10
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