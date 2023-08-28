Bodrum’da spor programı sunucusuna saldıranlar çalışanları çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yayın yapan yerel bir televizyonun spor programı sunucusu ve aynı zamanda restoran işletmecisi Levent Bulut’un öldüresiye dövülmesine ilişkin soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların, Bulut’un işlettiği restoranda çalıştığı ortaya çıktı.

Bodrum’da spor programı sunucusuna saldıranlar çalışanları çıktı - 1

Bodrum’da yayın yapan yerel bir televizyon kanalında spor programı sunan ve aynı zamanda ilçesdeki bir restoranı işleten Levent Bulut, geçen Pazar gecesi saldırıya uğradı.

Bulut, yaşadığı siteye girdiği sırada, ağaçların arasına gizlenen bir kişinin saldırısına uğradı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde siyah giyimli, şapkalı ve maskeli olduğu görülen saldırgan, arkasından yaklaşarak, Bulut’un başına, yüzüne, kulağına ve vücudunun çeşitli yerlerine defalarca vurarak, feci şekilde dövdü.

Saldırgan, daha sonra Bulut’un taşıdığı, içerisinde yaklaşık 100 bin TL para bulunan çantayı alıp olay yerinden hızla uzaklaştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bodrum’da spor programı sunucusuna saldıranlar çalışanları çıktı - 2

BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Bilincini kaybeden ve kanlar içerisinde yerde kalan Levent Bulut’u bir süre sonra komşusu fark ederek özel aracı ile hastaneye götürdü. Hayati tehlike atlatan ve bir süre yoğun bakım ünitesine alınan Bulut, birkaç saat sonra gözlerini açtı, polise ifade verdi.

SALDIRGAN BULUT’UN ÇALIŞANI ÇIKTI

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Bulut’un çevresindekilerin ifadelerine başvurdu, yaklaşık 200 güvenlik kamerasını inceledi. İncelemeler sonucunda saldırganın olay esnasında giydiği kıyafetler, Değirmenler mevkiinde bulundu. Soruşturmanın devamında yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından saldırıyı Bulut’un restoranında çalışan 18 yaşındaki Diyar K.’nın gerçekleştirdiği tespit edildi.

Bodrum’da spor programı sunucusuna saldıranlar çalışanları çıktı - 3

PUSUYA YATMIŞLAR

Olay gecesi, H.T. (17) ve S.Ş.(18) isimli şüphelilerden birinin restoran çıkışında beklediği, ikinci kişinin Levent Bulut geçiş güzergahında yer alan personel evinde gözcülük yaptığı belirlendi.

Darp ve gasp olayını gerçekleştiren Diyar K.’nın şahsın ise Levent Bulut eve gelmeden 25 dakika önce gidip elinde çelik halter barı ile pusuya yattığı güvenlik kameraları ile tespit edildi.

Bodrum’da spor programı sunucusuna saldıranlar çalışanları çıktı - 4

Diyar K.’nın restoran önünde ve personel evinde bekleyen arkadaşlarından Bulut’un evine gelişini an be an haber alıp saldırıyı gerçekleştirdiği, ardından içi para dolu çantayı alıp Değirmenler mevkisine gittiği ve burada kendisine yardım eden arkadaşlarına paradan pay verdiği kaydedildi.

Diyar K.’nın içi para dolu çantayı alıp siteden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bodrum’da spor programı sunucusuna saldıranlar çalışanları çıktı - 5

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİLER

Şüphelilerin olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi restoranda çalışmaya devam ettikleri de öğrenildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibinin ardından 3 şüpheli, kaldıkları personel evinde gözaltına alındı.

Şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından Bodrum Adliyesi’ne sevk edildi. Saldırının faili Diyar K. tutuklanırken, H.T. ve S.Ş. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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