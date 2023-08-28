Bodrum’da spor programı sunucusuna saldıranlar çalışanları çıktı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yayın yapan yerel bir televizyonun spor programı sunucusu ve aynı zamanda restoran işletmecisi Levent Bulut’un öldüresiye dövülmesine ilişkin soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların, Bulut’un işlettiği restoranda çalıştığı ortaya çıktı.
Bodrum’da yayın yapan yerel bir televizyon kanalında spor programı sunan ve aynı zamanda ilçesdeki bir restoranı işleten Levent Bulut, geçen Pazar gecesi saldırıya uğradı.
Bulut, yaşadığı siteye girdiği sırada, ağaçların arasına gizlenen bir kişinin saldırısına uğradı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde siyah giyimli, şapkalı ve maskeli olduğu görülen saldırgan, arkasından yaklaşarak, Bulut’un başına, yüzüne, kulağına ve vücudunun çeşitli yerlerine defalarca vurarak, feci şekilde dövdü.
Saldırgan, daha sonra Bulut’un taşıdığı, içerisinde yaklaşık 100 bin TL para bulunan çantayı alıp olay yerinden hızla uzaklaştı.