Bodrum’da spor programı sunucusuna saldıranlar çalışanları çıktı

BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Bilincini kaybeden ve kanlar içerisinde yerde kalan Levent Bulut’u bir süre sonra komşusu fark ederek özel aracı ile hastaneye götürdü. Hayati tehlike atlatan ve bir süre yoğun bakım ünitesine alınan Bulut, birkaç saat sonra gözlerini açtı, polise ifade verdi.

SALDIRGAN BULUT’UN ÇALIŞANI ÇIKTI

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Bulut’un çevresindekilerin ifadelerine başvurdu, yaklaşık 200 güvenlik kamerasını inceledi. İncelemeler sonucunda saldırganın olay esnasında giydiği kıyafetler, Değirmenler mevkiinde bulundu. Soruşturmanın devamında yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından saldırıyı Bulut’un restoranında çalışan 18 yaşındaki Diyar K.’nın gerçekleştirdiği tespit edildi.