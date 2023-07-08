Bodrum’da su depolama dönemi (Barajlarda tehlike çanları çalıyor)

Otellerin doluluk durumuna göre su depolarının tüketim şeklinin farklılık gösterdiğini söyleyen Dengiz, hem tankerlerle hem de şebeke suyuyla dolum yaparak gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Dengiz şöyle devam etti:

“Otelin oda sayısı ve kapasitesine göre dolu olan 1 su deposunun kullanımı farklılık gösteriyor. Her şey dahil olan otellerde su tüketimi biraz daha yüksek. 100 odalı 1 otelde 200 tonluk depo varsa 1 haftadan fazla su ihtiyacı karşılanıyor. Dışarıdan su tankerleriyle su takviyesi depolara yapılırsa normal su bedeline göre 1,5 katı daha fazla ödeme yapmış oluyoruz. Sürdürülebilir turizm sertifikası oteller için zorunlu hale getirildi. Bunun içinde su kullanımının kriterleri var ve buna uymaya çalışıyoruz.”