Bodrum’da su depolama dönemi (Barajlarda tehlike çanları çalıyor)

Bodrum’da kurak geçen kış aylarının ardından hem Mumcular hem de Geyik barajlarında su seviyesi yüzde 38'lere geriledi. Bazı mahallelerde zaman zaman su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerden dolayı su depolarına olan talep arttı. Su depolarının fiyatları bin 500 liradan başlayıp, 20 bin liraya kadar ulaşıyor.

Bodrum’da su depolama dönemi (Barajlarda tehlike çanları çalıyor) - 1

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından olan Bodrum'un yaklaşık 200 bin olan nüfusu, yaz sezonuyla, yaklaşık 800 bine ulaşıyor.

Yaz aylarında artan nüfusun da etkisiyle kurak geçen kış dönemi nedeniyle hem Mumcular hem de Geyik barajlarında su seviyesi yüzde 38'lere geriledi.

Bazı mahallerinde zaman zaman su kesintisi yaşanan Bodrum'da susuzluğa karşı önlem almak isteyenler ve otelciler, su depolarına yöneldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bodrum’da su depolama dönemi (Barajlarda tehlike çanları çalıyor) - 2

Bölge halkının yanı sıra özellikle otellerin su deposu kullandığını belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Bodrum'un resmi nüfusu 192 bin ancak bu rakam reel olarak daha yüksek. Bu rakamın içerisinde yazlıkçılar var, yazın yoğun turist hareketliliği var. Barajlardaki su seviyesi belli dönemlerde aşağı iniyor. Bazı dönemlerde su kesintileri meydana geliyor. Ancak herhangi bir şekilde susuzluk durumu yok. Su depolarıyla olası su kesintilerine karşı alternatif oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bodrum’da su depolama dönemi (Barajlarda tehlike çanları çalıyor) - 3

Otellerin doluluk durumuna göre su depolarının tüketim şeklinin farklılık gösterdiğini söyleyen Dengiz, hem tankerlerle hem de şebeke suyuyla dolum yaparak gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Dengiz şöyle devam etti:

“Otelin oda sayısı ve kapasitesine göre dolu olan 1 su deposunun kullanımı farklılık gösteriyor. Her şey dahil olan otellerde su tüketimi biraz daha yüksek. 100 odalı 1 otelde 200 tonluk depo varsa 1 haftadan fazla su ihtiyacı karşılanıyor. Dışarıdan su tankerleriyle su takviyesi depolara yapılırsa normal su bedeline göre 1,5 katı daha fazla ödeme yapmış oluyoruz. Sürdürülebilir turizm sertifikası oteller için zorunlu hale getirildi. Bunun içinde su kullanımının kriterleri var ve buna uymaya çalışıyoruz.”

Bodrum’da su depolama dönemi (Barajlarda tehlike çanları çalıyor) - 4

Yaz aylarında su depolarına yoğun talep olduğunu söyleyen, su deposu satışı yapan firma yetkilisi Umut Turan ise şunları anlattı:

“Su depolarının kullanım amaçları çok farklı ve çok fazla. Bahçeden sulamadan, evde temel ihtiyaçlar için kullanıma kadar ve otellerde yoğun nüfusun olduğu dönemlerde kullanılıyor. Bodrum yazın kurak geçiyor. Kuraklık nedeniyle bazı mahallelere az su veriliyor. Bundan dolayı da insanlar su istifliyor. Bu yüzden su depoları Bodrum'da çok tercih ediliyor.”

Bodrum’da su depolama dönemi (Barajlarda tehlike çanları çalıyor) - 5

“Özellikle su kesintilerinin dışında insanlar bahçe sulama işlemleri sırasında suyu şebekeden almak yerine yağmur suyu biriktirebiliyorlar. İnşaat sektöründe de yaygın olarak kullanılıyor. Yazın su depoları daha çok talep ediliyor. Yazın kuraklık ve kesintilerden kaynaklı çok talep oluyor. Su tankerleri kapasitesine göre fiyatlarında değişkenlik gösteriyor. Örneğin 100 litre kapasiteli su depoları bin 500 liradan başlıyor ve 20 ton kapasiteli olanların fiyatı 20 bin liralara kadar çıkıyor. Depoların farklı kaliteleri var. Kullandığımız depolar poliüretan, koku yapmayan, yosun tutmayan kalitede. Yaklaşık 15 yıllık kullanıma göre depoların ömrü vardır.”

Bodrum’da su depolama dönemi (Barajlarda tehlike çanları çalıyor) - 6

BODRUM BARAJLARI ALARM VERİYOR

Bodrum'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde otel, motel ve apartlar yüzde 85 doluluğa ulaşmıştı.

Turistler tatilin ardından memleketlerine dönerken, geçen yıl bu dönemlerde yüzde 84'ler civarında olan ve Bodrum'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Geyik Barajı'nda doluluk oranı 16-24 Haziran arasında yüzde 42'den yüzde 37'ye, Mumcular Barajı'nda ise geçen yıl yüzde 66 civarında olan doluluk oranı yüzde 42'den, yüzde 38'e düşmüştü.

Bodrum’da su depolama dönemi (Barajlarda tehlike çanları çalıyor) - 7
DAHA FAZLA GÖSTER