Bodrum’da su depolama dönemi (Barajlarda tehlike çanları çalıyor)
Bodrum’da kurak geçen kış aylarının ardından hem Mumcular hem de Geyik barajlarında su seviyesi yüzde 38'lere geriledi. Bazı mahallelerde zaman zaman su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerden dolayı su depolarına olan talep arttı. Su depolarının fiyatları bin 500 liradan başlayıp, 20 bin liraya kadar ulaşıyor.
Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından olan Bodrum'un yaklaşık 200 bin olan nüfusu, yaz sezonuyla, yaklaşık 800 bine ulaşıyor.
Yaz aylarında artan nüfusun da etkisiyle kurak geçen kış dönemi nedeniyle hem Mumcular hem de Geyik barajlarında su seviyesi yüzde 38'lere geriledi.
Bazı mahallerinde zaman zaman su kesintisi yaşanan Bodrum'da susuzluğa karşı önlem almak isteyenler ve otelciler, su depolarına yöneldi.