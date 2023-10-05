Bodrum’da su ihtiyacını karşılayan baraj kurudu (“Su kesintileri gündeme gelebilir”)

“BODRUM’DA SU KAYNAKLI SORUN YAŞANABİLİR”
Bodrum Mumcular Barajı’ndaki su sorunu ile ilgili yazılı açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, yer altı su kaynaklarının azalması, yağışların istenilen düzeyde olmaması ve artan su kullanımı nedeniyle özellikle Bodrum’da önemli bir su sıkıntısı yaşandığını söyledi.
Ülgen, Mumcular Barajı’nın suyunun neredeyse tükeniğini vurgulayarak, “Önemli bir su kaynağımız su kalmaması nedeniyle kapatıldı. MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak ilave su kaynakları için önemli çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. İlerleyen günlerde Bodrum’da suyun yetersiz olması nedeniyle kesintilerin yaşanması gündeme gelebilir. Bunun yaşanmaması için tüm ekiplerimizle gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. Ancak sadece MUSKİ tarafından yapılan bu çalışmalar tek başına yetersiz kalabilir. Diğer tüm kurum ve kuruluşlar da üzerlerine düşeni yapmalı ve Bodrum’un geleceği için büyük ölçekli bir içme suyu planlaması yapılmalıdır.” dedi.