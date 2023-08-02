Bodrum’da su kesintileri arttı | Mahalleliye tankerle su dağıtıldı
Muğla’nın turistik ilçesi Bodrum’da su kesintisi problemi yaşanıyor. Çırkan Mahallesi’nde muhtar, artan su kesintileri nedeniyle mahalleliye su dağıttı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik ise Bodrum’u besleyen Geyik ve Mumcular barajlarındaki su seviyesinin yüzde 30’lara gerilediğini söyledi.
Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaz aylarında çok sayıda mahallede su kesintisi yaşanması, vatandaşları mağdur etti.