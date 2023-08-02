Bodrum’da su kesintileri arttı | Mahalleliye tankerle su dağıtıldı

Kesintilerden dolayı mağdur olduklarını ve mahalleliye tankerle taşıdığı su ile yardımcı olmaya çalıştığını söyleyen Çırkan Mahallesi Muhtarı Coşkun Ünlü, “İnsanların cenazesi var, hastası var; yardımcı oluyorum. Sağlık her şeyden önemlidir, her gün bu problem var. Bir gün bir sokakta, diğer gün başka bir sokakta var. Depolarda elektrik problemi var diyorlar. O zaman jeneratör kurun. Hangi devirde yaşıyoruz? Çözümü belediye bulmalı, vatandaş değil.” şeklinde konuştu.