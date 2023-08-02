Bodrum’da su kesintileri arttı | Mahalleliye tankerle su dağıtıldı

Muğla’nın turistik ilçesi Bodrum’da su kesintisi problemi yaşanıyor. Çırkan Mahallesi’nde muhtar, artan su kesintileri nedeniyle mahalleliye su dağıttı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik ise Bodrum’u besleyen Geyik ve Mumcular barajlarındaki su seviyesinin yüzde 30’lara gerilediğini söyledi.

Bodrum’da su kesintileri arttı | Mahalleliye tankerle su dağıtıldı - 1

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaz aylarında çok sayıda mahallede su kesintisi yaşanması, vatandaşları mağdur etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bodrum’da su kesintileri arttı | Mahalleliye tankerle su dağıtıldı - 2

Su kesintisinin yaşandığı Çırkan Mahallesi’nde muhtar, vatandaşlara kendi tankeriyle su dağıtmaya başladı.

Bodrum’da su kesintileri arttı | Mahalleliye tankerle su dağıtıldı - 3

Kesintilerden dolayı mağdur olduklarını ve mahalleliye tankerle taşıdığı su ile yardımcı olmaya çalıştığını söyleyen Çırkan Mahallesi Muhtarı Coşkun Ünlü, “İnsanların cenazesi var, hastası var; yardımcı oluyorum. Sağlık her şeyden önemlidir, her gün bu problem var. Bir gün bir sokakta, diğer gün başka bir sokakta var. Depolarda elektrik problemi var diyorlar. O zaman jeneratör kurun. Hangi devirde yaşıyoruz? Çözümü belediye bulmalı, vatandaş değil.” şeklinde konuştu.

Bodrum’da su kesintileri arttı | Mahalleliye tankerle su dağıtıldı - 4

Çocuğunun susuzluktan dolayı enfeksiyon kaptığını söyleyen mahalleliden hemşire Tuğçe Egem, 15 gündür susuz olduklarını söyledi. Egem, “Çocuklar sokakta oynayıp, eve geldiklerinde ellerini, yüzlerini yıkayacak su bulamıyor. Plajlardaki duş kabinlerinde banyo yaptığımı biliyorum. Bu sıcakta susuz kalıyoruz, terliyoruz.” dedi.

Bodrum’da su kesintileri arttı | Mahalleliye tankerle su dağıtıldı - 5

Mahallede suların temmuz ayında sadece 1 günlüğüne geldiğini ve haftalardır kesik olduğunu belirten Cavit Baş da "Son 15 gündür su dahi yok. Pet şişelerle başka yerlerden su getiriyoruz. Evde şebeke suyumuz yok, bidonlarımız boş. Klima suyuyla çiçeklerimizi suluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bodrum’da su kesintileri arttı | Mahalleliye tankerle su dağıtıldı - 6

BARAJLAR KRİTİK SEVİYEDE

Bodrum’u besleyen Geyik ve Mumcular barajlarında ise su seviyesi yüzde 30’lara geriledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, “Barajlardan Bodrum'un mevcut tahsisatının dışında, ilave su tahsisatları yapılmazsa; zaten Bodrum, yılın büyük kısmında susuz kalacak durumda.” ifadelerini kullandı.

Bodrum’da su kesintileri arttı | Mahalleliye tankerle su dağıtıldı - 7

MUSKİ AÇIKLAMA YAPTI

Muğla Büyükşehir Şehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ), Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da, yaz aylarında artan su kesintileri hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Baraj seviyeleri geçtiğimiz yıllara göre, büyük oranda düşük seviyelerde kaldı. Kullanım miktarları, her yıl bir önceki yıllara göre artış gösteriyor. Bu yıl, geçtiğimiz yıla göre yüzde 25 oranla artış gerçekleşti. Devlet Su İşleri (DSİ) hatlarında sürekli patlaklar meydana geliyor ve bu patlakların tamiratı nedeniyle hatlar sürekli olarak boşaltılıyor. Tekrar hatların dolması için ciddi süreler gerekiyor ve bu da uzun süreli kesintilere neden oluyor. DSİ'den yeterince içme suyu tahsisi yapılamıyor." denildi.

Bodrum’da su kesintileri arttı | Mahalleliye tankerle su dağıtıldı - 8
Bodrum’da su kesintileri arttı | Mahalleliye tankerle su dağıtıldı - 9
Bodrum’da su kesintileri arttı | Mahalleliye tankerle su dağıtıldı - 10
Bodrum’da su kesintileri arttı | Mahalleliye tankerle su dağıtıldı - 11
Bodrum’da su kesintileri arttı | Mahalleliye tankerle su dağıtıldı - 12
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