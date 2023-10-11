Bodrum’da su krizi kapıda | Sondaj kuyuları devreye girecek

Muğla’nın turizm merkezi ilçelerinden Bodrum’da su krizi kapıya dayandı. Mumcular Barajı, su seviyesi yüzde 8’in altına düşünce kapatıldı. Seviyenin yüzde 13’e gerilediği Geyik Barajı’nda ise su alımı yarın durdurulacak. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Baki Ülgen, barajların kapanmasıyla olağanüstü bir durum oluştuğunu söyledi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile görüşme halinde olduklarını söyleyen Ülgen, “Geçen yıl tedbir amaçlı açtığımız Sazköy'de sondajlarımız var. Oraya sondaj kuyuları ilave edeceğiz. Buradan saniyede 100 litre suyu Bodrum'a getirmeyi planlıyoruz.” dedi.

Bodrum’da su krizi kapıda | Sondaj kuyuları devreye girecek - 1

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından olan Bodrum’da yaz sezonundaki yoğunluk ve isale hatlarında meydana gelen patlaklar nedeniyle Mumcular Barajı’nda su seviyesi yüzde 8'e düştü.

Baraj, geçen günlerde su alımına kapatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bodrum’da su krizi kapıda | Sondaj kuyuları devreye girecek - 2

Kenti besleyen diğer baraj olan ve su seviyesi yüzde 13’e gerileyip kritik seviyeye kadar inen Geyik Barajı’nın ise yarın su alımına kapatılacağı belirtildi.

Bodrum’da su krizi kapıda | Sondaj kuyuları devreye girecek - 3

Artan nüfusla, su kullanım kapasitesinde artış olduğunu söyleyen Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Baki Ülgen, “Bodrum'un genel bir su sorunu var. Mumcular Barajı’nda su hacminin bitmesi dolayısıyla Devlet Su İşlerimiz zorunluluk nedeniyle barajımızı kapattı.” dedi.

Bodrum’da su krizi kapıda | Sondaj kuyuları devreye girecek - 4

Mumcular Barajı’nın kapatılmasının ardından su kapasitesinin 62 bin metreküpe düştüğünü söyleyen Ülgen, Geyik Barajı’nın da yarın kapatılacağı bilgisini paylaştı.

Bodrum’da su krizi kapıda | Sondaj kuyuları devreye girecek - 5

“Geyik Barajı da gittiğinde, içme suyuna ham su sağlayan 2 barajımızı kaybetmiş olacağız. İçme suyunda ham su girişleri sadece yer altı suyundan gelen kaynaklara dönmüş olacak.” diyen Ülgen, ilçenin 380 litre civarında suya mahkum kalacağını anlattı.

Bodrum’da su krizi kapıda | Sondaj kuyuları devreye girecek - 6

SONDAJ PLANI DEVREYE ALINACAK

Barajlardaki suyun, ölü hacim noktasına gelmesini değerlendiren Ülgen, yeni sondajlar açılıp, eski sondajların yenilendiği bilgisini verdi.

Bodrum’da su krizi kapıda | Sondaj kuyuları devreye girecek - 7

Bodrum’da olağanüstü bir durumla karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Ülgen, DSİ ile görüşmeler yürüttükleri bilgisini vererek, “Geçen yıl tedbir amaçlı açtığımız Sazköy'de sondajlarımız var. Oraya sondaj kuyuları ilave edeceğiz ve buradan saniyede 100 litre suyu Bodrum'a getirmeyi planlıyoruz.” dedi.

Bodrum’da su krizi kapıda | Sondaj kuyuları devreye girecek - 8
Bodrum’da su krizi kapıda | Sondaj kuyuları devreye girecek - 9
Bodrum’da su krizi kapıda | Sondaj kuyuları devreye girecek - 10
Bodrum’da su krizi kapıda | Sondaj kuyuları devreye girecek - 11
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