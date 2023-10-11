Bodrum’da su krizi kapıda | Sondaj kuyuları devreye girecek
Muğla’nın turizm merkezi ilçelerinden Bodrum’da su krizi kapıya dayandı. Mumcular Barajı, su seviyesi yüzde 8’in altına düşünce kapatıldı. Seviyenin yüzde 13’e gerilediği Geyik Barajı’nda ise su alımı yarın durdurulacak. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Baki Ülgen, barajların kapanmasıyla olağanüstü bir durum oluştuğunu söyledi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile görüşme halinde olduklarını söyleyen Ülgen, “Geçen yıl tedbir amaçlı açtığımız Sazköy'de sondajlarımız var. Oraya sondaj kuyuları ilave edeceğiz. Buradan saniyede 100 litre suyu Bodrum'a getirmeyi planlıyoruz.” dedi.
Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından olan Bodrum’da yaz sezonundaki yoğunluk ve isale hatlarında meydana gelen patlaklar nedeniyle Mumcular Barajı’nda su seviyesi yüzde 8'e düştü.Baraj, geçen günlerde su alımına kapatıldı.