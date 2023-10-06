Bodrum'da su sıkıntısı uyarısı: "Suyun tamamen bittiği anlamını taşıyor"

"ACİL DURUM EYLEM PLANI"

Doç. Dr. Özçelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örnek verecek olursam, daha önce Bodrum'un içme suyu anlamında bankada parası kalmamıştı, borç alıyordu. Şimdi bankada da para bitti. Dolayısıyla Geyik Barajı'nda son ölü hacmin üzerinde kullanılmaması gereken 1-2 metrelik su farkını kullanarak Bodrum'a içme suyu sağlanıyor. Önümüzdeki günlerde yağış olmaması kesintilerin devamlı olacağı anlamına gelir. İçme suyu için acil durum eylem planı yapılması gerektiğini söylemiştik. Şu anda yapacağımız tek şey önümüzdeki yağışları beklemek. Vatandaşlarımızın kendi tedbirlerini alması gerekiyor. Yer altı suyundan verilecek su ise artık yavaş yavaş çekilmiş durumda. Geyik Barajı'ndan su alınması durumunda artık sisteme çamurlu su gelme ihtimali artıyor. Vanalar, pompalar ve filtrelerin bozulması gündeme gelecek. Termik santral için su temini yapılamayacağı için termik santralde de enerji arz güvenliği tehlikeye girecek. Kendi enerjilerini üretebilmek için yer altı su kuyularına yüklenecekler. Yetkili kurumların bir araya gelerek acil durum eylem planını adım adım devreye sokmaları gerekiyor."