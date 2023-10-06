Bodrum'da su sıkıntısı uyarısı: "Suyun tamamen bittiği anlamını taşıyor"
Muğla'nın Bodrum ilçesini besleyen 2 barajdan 1'i olan Mumcular Barajı'nda su seviyesi yüzde 8'e düşünce su alımına kapatıldı. Geyik Barajı'nda ise su seviyesi yüzde 13'e gerileyip kritik seviyeye kadar indi. Su kesintilerinin yaşanabileceğini söyleyen uzmanlar, "Bizi zor günler bekliyor. Bu diğer uyarılardan farklı. Suyumuzun tamamen bittiği anlamını taşıyor." diye konuştu.
Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından olan Bodrum'da yaz sezonunda yaşanan yoğunluk ve isale hatlarında meydana gelen patlaklar nedeniyle Mumcular Barajı'nda su seviyesi yüzde 8'e düştü, baraj su alımına kapatıldı.