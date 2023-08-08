Bodrum’da su sorunu sürüyor | “Banyo yapamıyoruz, susuzluktan bıktık”

Muğla’nın turizm merkezi ilçelerinden Bodrum’da su sorunu yaşanmaya devam ediyor. Su kesintilerinin yaşandığı Çırkan Mahallesi'nde vatandaşlar sorunun bir an önce çözülmesini isterken, muhtar Coşkun Ünlü ise kendisine ait tankerle mahalleliye su dağıtmayı sürdürüyor.

Bodrum’da su sorunu sürüyor | “Banyo yapamıyoruz, susuzluktan bıktık” - 1

Dünyaca ünlü turizm merkezlerinden Bodrum’da, ana isale hatlarında meydana gelen patlakların da etkisiyle yaz aylarında su kesintileri arttı.

Çok sayıda mahallede suların kesik olması nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bodrum’da su sorunu sürüyor | “Banyo yapamıyoruz, susuzluktan bıktık” - 2

Yaklaşık 1 aydır suların akmadığı belirtilen Çırkan Mahallesi’nde vatandaşlar mağdur oldu.

Bodrum’da su sorunu sürüyor | “Banyo yapamıyoruz, susuzluktan bıktık” - 3

Su olmadığı için temizlik ve hijyen konusunda da büyük sıkıntı çektiğini söyleyen mahalleli sorunun bir an çözülmesini istediklerini söyledi.

Mahalle muhtarı Coşkun Ünlü kendisine ait 28 tonluk tankerle vatandaşlara haftalardır su dağıtmaya devam ediyor.

Bodrum’da su sorunu sürüyor | “Banyo yapamıyoruz, susuzluktan bıktık” - 4

Mahalleli damacanalara doldukları su ile ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor.

Bodrum’da su sorunu sürüyor | “Banyo yapamıyoruz, susuzluktan bıktık” - 5

Haftalardır devam eden kesintiye çözüm bulunamadığını söyleyen Muhtar Ünlü, şunları söyledi:

“Ciddi anlamda bir sıkıntı var. Patlakları tamir etmek 15 gün sürüyor ve bu sürede vana açılıp, kapandığı için sıkıntı artıyor. İnsanlar burada mağdur oluyor. Hayvanlar aç, susuz. Kendi imkanlarımızla su sorununu gidermeye çalışıyoruz ama bu durum daha ne kadar sürecek? Yetkililerden destek istiyoruz. Belde belediyelerimizi geri istiyoruz. Hiçbir zaman bu kadar uzun süre susuzluk yaşamadık. Sadece Bodrum değil, Muğla genelinde büyük sıkıntı var.”

Bodrum’da su sorunu sürüyor | “Banyo yapamıyoruz, susuzluktan bıktık” - 6

Konacık Mahallesi'nde oturan Veli Kurt ise şunları anlattı:

“35 yıldır Bodrum'da, 20 senedir Konacık Mahallesi'nde yaşıyorum. Parayla aldığım damacana suyla kedilerime, hayvanlarıma su veriyorum. Banyo yapamıyoruz. Yaşadığımız bu durumdan ve susuzluktan bıktık, insana değer veren yok. Suyun siyaseti olmaz.”

Bodrum’da su sorunu sürüyor | “Banyo yapamıyoruz, susuzluktan bıktık” - 7
Bodrum’da su sorunu sürüyor | “Banyo yapamıyoruz, susuzluktan bıktık” - 8
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