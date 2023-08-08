Bodrum’da su sorunu sürüyor | “Banyo yapamıyoruz, susuzluktan bıktık”
Muğla’nın turizm merkezi ilçelerinden Bodrum’da su sorunu yaşanmaya devam ediyor. Su kesintilerinin yaşandığı Çırkan Mahallesi'nde vatandaşlar sorunun bir an önce çözülmesini isterken, muhtar Coşkun Ünlü ise kendisine ait tankerle mahalleliye su dağıtmayı sürdürüyor.
Dünyaca ünlü turizm merkezlerinden Bodrum’da, ana isale hatlarında meydana gelen patlakların da etkisiyle yaz aylarında su kesintileri arttı.
Çok sayıda mahallede suların kesik olması nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor.