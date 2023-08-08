Bodrum’da su sorunu sürüyor | “Banyo yapamıyoruz, susuzluktan bıktık”

Haftalardır devam eden kesintiye çözüm bulunamadığını söyleyen Muhtar Ünlü, şunları söyledi:

“Ciddi anlamda bir sıkıntı var. Patlakları tamir etmek 15 gün sürüyor ve bu sürede vana açılıp, kapandığı için sıkıntı artıyor. İnsanlar burada mağdur oluyor. Hayvanlar aç, susuz. Kendi imkanlarımızla su sorununu gidermeye çalışıyoruz ama bu durum daha ne kadar sürecek? Yetkililerden destek istiyoruz. Belde belediyelerimizi geri istiyoruz. Hiçbir zaman bu kadar uzun süre susuzluk yaşamadık. Sadece Bodrum değil, Muğla genelinde büyük sıkıntı var.”