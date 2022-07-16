Bodrum'da tatil dönüşü yoğunluğu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitimine 1 gün kala bazı tatilciler dönüşe geçti. Turgutreis'ten Milas yönüne kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Haberler - DHA 16.07.2022 - 16:17 | Son Güncelleme : 16.07.2022 - 16:22

Bodrum'da tatil dönüşü yoğunluğu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - 1

'a 9 günlük tatili boyunca 300 bine yakın araç giriş yaptı.

Bodrum'da tatil dönüşü yoğunluğu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - 2

188 bin olan kentin resmi nüfusu bayram tatilinde yaklaşık 1 milyona ulaştı.

Bodrum'da tatil dönüşü yoğunluğu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - 3

Yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu. Otellerde ise yüzde 100'e varan doluluk yaşandı.

Bodrum'da tatil dönüşü yoğunluğu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - 4

Bayram tatilinin bitimine 1 gün kala tatilciler dönüş yoluna geçti. Turgutreis-Milas istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Bodrum'da tatil dönüşü yoğunluğu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - 5

Vakaya giden ambulanslar trafikte zor anlar yaşadı.

Bodrum'da tatil dönüşü yoğunluğu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - 6

Trafiğin durma noktasına geldiği kavşaklarda jandarma ve polis ekipleri çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Milas'tan Turgutreis yönüne ise akıcı bir trafik gözlendi.

Bodrum'da tatil dönüşü yoğunluğu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - 7

Öte yandan, son 3 günde 100 binden fazla aracın ilçeden çıkış yaptığı bildirildi.

Bodrum'da tatil dönüşü yoğunluğu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - 8

Jandarma ekipleri tarafından, bayram tatili boyunca trafikte yaklaşık 10 bine yakın araçta kontrol yapıldığı bildirildi.

Bodrum'da tatil dönüşü yoğunluğu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - 9
Bodrum'da tatil dönüşü yoğunluğu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - 10

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