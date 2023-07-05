Bodrum'da tehlike çanları | 36 günlük su, 9 günde tükendi

Muğla’nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum, Kurban Bayramı’nda tatilcilerin akınına uğradı. İlçenin nüfusu, 9 günlük tatilde 1 milyona ulaştı. Bodrum’a tatilci akını, ilçenin su ihtiyacını karşılayan iki baraja olumsuz yansıdı. Uzmanlar 9 günlük tatil boyunca 36 günlük su tüketiminin gerçekleştiğini söyledi.

Bodrum'da tehlike çanları | 36 günlük su, 9 günde tükendi - 1

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde otel, motel ve apartlar yüzde 85 doluluğa ulaştı. 200 bin olan Bodrum'un nüfusu 9 günlük dönemde turistlerle birlikte 1 milyona ulaştı.

Yaklaşık 200 bin aracın giriş yaptığı ilçede, adım atacak yer kalmadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bodrum'da tehlike çanları | 36 günlük su, 9 günde tükendi - 2

Turistler tatilin ardından memleketlerine dönerken, geçen yıl bu dönemlerde yüzde 84'ler civarında olan ve Bodrum'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Geyik Barajı'nda doluluk oranı 16-24 Haziran arasında yüzde 42'den yüzde 37'ye, Mumcular Barajı'nda ise geçen yıl yüzde 66 civarında olan doluluk oranı yüzde 42'den, yüzde 38'e düştü.

Bodrum'da tehlike çanları | 36 günlük su, 9 günde tükendi - 3

Yoğun nüfus nedeniyle barajlarda su seviyesinin azaldığını söyleyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Bodrum’un bu yıl yeteri kadar yağış almadığına dikkat çekti.

Bodrum'da tehlike çanları | 36 günlük su, 9 günde tükendi - 4

GEÇEN YILA GÖRE DÜŞÜŞ VAR

Özçelik, “Bu nedenle, Bodrum'a içme suyu sağlayan barajlarımızdaki su hacimleri, geçen yıl bu dönemlere göre oldukça düşük durumda. Geçen yıl bu dönemlerde Geyik Barajı'nda yüzde 84'ler civarında, Mumcular Barajı'nda ise yüzde 66 civarında bir doluluk söz konusuydu.” dedi.

Bodrum'da tehlike çanları | 36 günlük su, 9 günde tükendi - 5

9 GÜNDE 36 GÜNLÜK TÜKETİM

9 günlük tatil boyunca, Bodrum’da 36 günlük su tüketimi gerçekleştiğini anlatan Özçelik, “Geyik Barajı'nda 15 milyon metreküp, Mumcular Barajı'nda 7 milyon metreküp suyumuz var. Mumcular Barajı'ndaki su büyük oranda sulama için kullanılıyor, dolayısıyla gördüğüm kadarıyla şu an itibariyle içme suyu ihtiyacını karşılamaya yönelik bir hacim bulunmuyor.” şeklinde konuştu.

Bodrum'da tehlike çanları | 36 günlük su, 9 günde tükendi - 6

“GEYİKLİ BARAJI’NDA SU KALMAMASI, BODRUM İÇİN SUYUN SONU DEMEKTİR”

Geyikli Barajı’ndaki duruma dikkat çeken Özçelik, “Bu yıl Geyik Barajı'nın da doluluğun oldukça düşük seyretmesi dikkate alınması gereken çok önemli bir uyarı sinyalidir. Geyik Barajı'nda suyun kalmaması Bodrum için suyun sonu demektir.” ifadelerini kullandı.

Bodrum'da tehlike çanları | 36 günlük su, 9 günde tükendi - 7
Bodrum'da tehlike çanları | 36 günlük su, 9 günde tükendi - 8
Bodrum'da tehlike çanları | 36 günlük su, 9 günde tükendi - 9
Bodrum'da tehlike çanları | 36 günlük su, 9 günde tükendi - 10
Bodrum'da tehlike çanları | 36 günlük su, 9 günde tükendi - 11
Bodrum'da tehlike çanları | 36 günlük su, 9 günde tükendi - 12
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