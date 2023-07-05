Bodrum'da tehlike çanları | 36 günlük su, 9 günde tükendi

9 GÜNDE 36 GÜNLÜK TÜKETİM

9 günlük tatil boyunca, Bodrum’da 36 günlük su tüketimi gerçekleştiğini anlatan Özçelik, “Geyik Barajı'nda 15 milyon metreküp, Mumcular Barajı'nda 7 milyon metreküp suyumuz var. Mumcular Barajı'ndaki su büyük oranda sulama için kullanılıyor, dolayısıyla gördüğüm kadarıyla şu an itibariyle içme suyu ihtiyacını karşılamaya yönelik bir hacim bulunmuyor.” şeklinde konuştu.