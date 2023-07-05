Bodrum'da tehlike çanları | 36 günlük su, 9 günde tükendi
Muğla’nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum, Kurban Bayramı’nda tatilcilerin akınına uğradı. İlçenin nüfusu, 9 günlük tatilde 1 milyona ulaştı. Bodrum’a tatilci akını, ilçenin su ihtiyacını karşılayan iki baraja olumsuz yansıdı. Uzmanlar 9 günlük tatil boyunca 36 günlük su tüketiminin gerçekleştiğini söyledi.
Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde otel, motel ve apartlar yüzde 85 doluluğa ulaştı. 200 bin olan Bodrum'un nüfusu 9 günlük dönemde turistlerle birlikte 1 milyona ulaştı.
Yaklaşık 200 bin aracın giriş yaptığı ilçede, adım atacak yer kalmadı.