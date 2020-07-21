Bodrum'da turistik tesislere sıçrayan yangında 15 kişi yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan, ardından turistik tesislere sıçrayan yangın söndürüldü, duman ve alevlerden etkilenen 15 tesis çalışanı ise hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı 21.07.2020 - 21:31

Bodrum'da turistik tesislere sıçrayan yangında 15 kişi yaralandı - 1
Ortakent Mahallesi Müskebi Caddesi'nde palmiye ağaçları ve sazlığın bulunduğu yol kenarında yangın çıktı.
Bodrum'da turistik tesislere sıçrayan yangında 15 kişi yaralandı - 2
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, çevredeki işletmelere ait depo ile personelin kaldığı baraka ve yönetim ofisine sıçradı.
Bodrum'da turistik tesislere sıçrayan yangında 15 kişi yaralandı - 3
İşletmelerde çalışanların yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptığı yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekiplerce söndürüldü.
Bodrum'da turistik tesislere sıçrayan yangında 15 kişi yaralandı - 4
Dumandan etkilenen ve alevler nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralanan 15 işletme çalışanı ise hastaneye kaldırıldı.
Bodrum'da turistik tesislere sıçrayan yangında 15 kişi yaralandı - 5
Yangında bir depo ve baraka ile otel müşterilerine ait park halindeki bazı araçlar da zarar gördü.
Bodrum'da turistik tesislere sıçrayan yangında 15 kişi yaralandı - 6
Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, enerji nakil hattındaki tellerden çıkan kıvılcımların otları tutuşturduğunun iddia edildiğini söyledi.
Bodrum'da turistik tesislere sıçrayan yangında 15 kişi yaralandı - 7
Bodrum'da turistik tesislere sıçrayan yangında 15 kişi yaralandı - 8
Bodrum'da turistik tesislere sıçrayan yangında 15 kişi yaralandı - 9
Bodrum'da turistik tesislere sıçrayan yangında 15 kişi yaralandı - 10
Bodrum'da turistik tesislere sıçrayan yangında 15 kişi yaralandı - 11
Bodrum'da turistik tesislere sıçrayan yangında 15 kişi yaralandı - 12
Bodrum'da turistik tesislere sıçrayan yangında 15 kişi yaralandı - 13
Bodrum'da turistik tesislere sıçrayan yangında 15 kişi yaralandı - 14

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