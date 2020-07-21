Bodrum'da turistik tesislere sıçrayan yangında 15 kişi yaralandı

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, çevredeki işletmelere ait depo ile personelin kaldığı baraka ve yönetim ofisine sıçradı.

Dumandan etkilenen ve alevler nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralanan 15 işletme çalışanı ise hastaneye kaldırıldı.

Yangında bir depo ve baraka ile otel müşterilerine ait park halindeki bazı araçlar da zarar gördü.