Bodrum'da yangın: 3 iş yeri kül oldu, 2 ev hasar gördü

Bodrum Gümbet'te bir fırında yangın çıktı. Alevler fırının yanındaki iş yerleri ve üst kattaki evlere sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu 3 iş yeri kullanılamaz hale geldi, 2 evde hasar oluştu.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 04.07.2022 - 00:06

Bodrum'da yangın: 3 iş yeri kül oldu, 2 ev hasar gördü - 1

Muğla'nın ilçesinde çıkan yangında 3 iş yeri kullanılamaz hale geldi, 2 evde hasar oluştu.

Bodrum'da yangın: 3 iş yeri kül oldu, 2 ev hasar gördü - 2

Gümbet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde, fırın ve unlu mamul dükkanında yangın çıktı.

Bodrum'da yangın: 3 iş yeri kül oldu, 2 ev hasar gördü - 3

Kısa sürede iş yerini kaplayan alevler fırının yanındaki çiçekçi dükkanı ve hazır yemek servisi yapılan iş yeri ile üst kattaki iki eve sıçradı.

Bodrum'da yangın: 3 iş yeri kül oldu, 2 ev hasar gördü - 4

Bölgeye sevk edilen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.

Bodrum'da yangın: 3 iş yeri kül oldu, 2 ev hasar gördü - 5

Dumandan etkilenen bir itfaiyeciye, 112 Acil Servis ekipleri ambulansta müdahale etti.

Bodrum'da yangın: 3 iş yeri kül oldu, 2 ev hasar gördü - 6

Çevredeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek oldu.

Bodrum'da yangın: 3 iş yeri kül oldu, 2 ev hasar gördü - 7

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında 3 iş yeri kullanılamaz hale geldi, 2 evde hasar oluştu.

Bodrum'da yangın: 3 iş yeri kül oldu, 2 ev hasar gördü - 8
Bodrum'da yangın: 3 iş yeri kül oldu, 2 ev hasar gördü - 9
Bodrum'da yangın: 3 iş yeri kül oldu, 2 ev hasar gördü - 10
Bodrum'da yangın: 3 iş yeri kül oldu, 2 ev hasar gördü - 11
Bodrum'da yangın: 3 iş yeri kül oldu, 2 ev hasar gördü - 12
Bodrum'da yangın: 3 iş yeri kül oldu, 2 ev hasar gördü - 13
Bodrum'da yangın: 3 iş yeri kül oldu, 2 ev hasar gördü - 14
Bodrum'da yangın: 3 iş yeri kül oldu, 2 ev hasar gördü - 15
Bodrum'da yangın: 3 iş yeri kül oldu, 2 ev hasar gördü - 16
Bodrum'da yangın: 3 iş yeri kül oldu, 2 ev hasar gördü - 17
Bodrum'da yangın: 3 iş yeri kül oldu, 2 ev hasar gördü - 18

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