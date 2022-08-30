Bodrum'da yüzlerce kişi aynı anda zeybek oynadı

Bodrum'da aralarında çocukların da olduğu yüzlerce vatandaş, üzerlerinde Türk bayrağını simgeleyen kıyafetleriyle zeybek oynadı. Toplu gösteriye Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da eşlik etti.

Haberler - Anadolu Ajansı 30.08.2022 - 02:54

Bodrum'da yüzlerce kişi aynı anda zeybek oynadı - 1

Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikleri kapsamında, Turgutreis Atatürk Meydanı'nda toplu zeybek ve harmandalı oynandı.

Bodrum'da yüzlerce kişi aynı anda zeybek oynadı - 2

Aralarında çocukların da olduğu vatandaşlar, üzerlerinde Türk bayrağını simgeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı yazılı kırmızı-beyaz kıyafetleriyle oyuna katıldı.

Bodrum'da yüzlerce kişi aynı anda zeybek oynadı - 3

Yüzlerce kişinin katıldığı toplu gösteride güzel görüntüler oluştu.

Bodrum'da yüzlerce kişi aynı anda zeybek oynadı - 4

Kalabalığa, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da eşlik etti.

Bodrum'da yüzlerce kişi aynı anda zeybek oynadı - 5

Toplu gösteri havadan drone ile de görüntülendi.

Bodrum'da yüzlerce kişi aynı anda zeybek oynadı - 6
Bodrum'da yüzlerce kişi aynı anda zeybek oynadı - 7
Bodrum'da yüzlerce kişi aynı anda zeybek oynadı - 8
Bodrum'da yüzlerce kişi aynı anda zeybek oynadı - 9
Bodrum'da yüzlerce kişi aynı anda zeybek oynadı - 10

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER