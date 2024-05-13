Bodrum’da gece kulübüne saldıranlar villa baskınıyla yakalandı
Bodrum Gümbet’teki eğlence mekanına ateş açılması sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin polis operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, silahı ateşlediği belirlenen Ömer B. ile 5 şüpheli saklandıkları villa ve ormanda yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Bodrum’da 1 kişinin öldüğü eğlence mekanına saldırının şüphelileri villa ve ormanda yakalandı.
Olay, 11 Mayıs’ta saat 03.30 sıralarında Gümbet Mahallesi’ndeki Barlar Sokağı’nda bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi.
İddiaya göre, mekan işletmecileri taşkınlık yaptıkları ve başka müşterileri rahatsız ettikleri iddiasıyla Yusuf D, Cihan K, Burhan B, Ahmet B, Yusuf Yahya A. ve Ömer B’yi uyardı.
Uyarıların dikkate alınmaması üzerine grup, çalışanlar tarafından mekandan çıkarıldı.
Bu sırada Ömer B, otomobilinden aldığı tabancayla iş yerinin önüne gelip, rastgele ateş açtı.