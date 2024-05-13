Bodrum’da gece kulübüne saldıranlar villa baskınıyla yakalandı

Bodrum’da 1 kişinin öldüğü eğlence mekanına saldırının şüphelileri villa ve ormanda yakalandı.

Olay, 11 Mayıs’ta saat 03.30 sıralarında Gümbet Mahallesi’ndeki Barlar Sokağı’nda bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi.

İddiaya göre, mekan işletmecileri taşkınlık yaptıkları ve başka müşterileri rahatsız ettikleri iddiasıyla Yusuf D, Cihan K, Burhan B, Ahmet B, Yusuf Yahya A. ve Ömer B’yi uyardı.

Uyarıların dikkate alınmaması üzerine grup, çalışanlar tarafından mekandan çıkarıldı.

Bu sırada Ömer B, otomobilinden aldığı tabancayla iş yerinin önüne gelip, rastgele ateş açtı.