Bodrum’da gece kulübüne saldıranlar villa baskınıyla yakalandı

Bodrum Gümbet’teki eğlence mekanına ateş açılması sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin polis operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, silahı ateşlediği belirlenen Ömer B. ile 5 şüpheli saklandıkları villa ve ormanda yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bodrum’da gece kulübüne saldıranlar villa baskınıyla yakalandı - 1

Bodrum’da 1 kişinin öldüğü eğlence mekanına saldırının şüphelileri villa ve ormanda yakalandı.

Olay, 11 Mayıs’ta saat 03.30 sıralarında Gümbet Mahallesi’ndeki Barlar Sokağı’nda bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi.

İddiaya göre, mekan işletmecileri taşkınlık yaptıkları ve başka müşterileri rahatsız ettikleri iddiasıyla Yusuf D, Cihan K, Burhan B, Ahmet B, Yusuf Yahya A. ve Ömer B’yi uyardı.

Uyarıların dikkate alınmaması üzerine grup, çalışanlar tarafından mekandan çıkarıldı.

Bu sırada Ömer B, otomobilinden aldığı tabancayla iş yerinin önüne gelip, rastgele ateş açtı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bodrum’da gece kulübüne saldıranlar villa baskınıyla yakalandı - 2

Panik yaşayan müşteriler ise saklanmaya çalıştı.

Yaşanan arbede sırasında mekanın işletmecilerinden Fuat T. ile olayla ilgisi bulunmayan müşterilerden Onur Dirican ve Onur K, kurşunların isabet etmesiyle yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, mekanın işletmecileri tarafından kendi araçlarıyla Bodrum Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kasık ve karın bölgesinden yararlanan Onur Dirican, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Onur K. taburcu edilirken, Fuat T’nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Bodrum’da gece kulübüne saldıranlar villa baskınıyla yakalandı - 3

Olayın ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından özel ekip kuruldu.

Ekipler bölgede parmak izi çalışması yaparken aynı zamanda güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Bölgede bulunan 45 kamera üzerinde inceleme yapan ekipler şüphelilerin kaçtığı yönü tespit etti.
Bodrum’da gece kulübüne saldıranlar villa baskınıyla yakalandı - 4

Ekipler şüphelilere ait otomobili boş arsada terk edilmiş halde buldu. Yapılan teknik çalışma sonrası şüphelilerin Yalıkavak’ta bir villada saklandığı tespit edildi.

Harekete geçen ekipler adrese operasyon düzenledi.

Şüphelilerden 3'ü villada yakalanırken diğer 3'ü ise ormanda kaçarken yakalandı. Ekipler tarafından 6 şüpheli gözaltına alındı.

Susma hakkını kullandıkları öğrenilen şüphelilerin olay sırasında alkol etkisinde oldukları belirtildi.
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