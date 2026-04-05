Bodrum'daki 19 göçmenin can verdiği facia. Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Olayın ardından Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Muğla'nın Bodrum ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-481) tarafından içerisinde çok sayıda kaçak göçmen bulunan süratli bir lastik botun tespit edilmesi üzerine olay yerine 1 Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) sevk edilmiştir. Olay yerine intikal eden Sahil Güvenlik Gemisi tarafından yapılan görsel ve sesli uyarı/ikazlara rağmen yüksek süratle kaçmaya devam eden lastik bot tüm ihtarlara rağmen durmamış, ağır hava ve deniz şartları nedeni ile su alarak batmıştır. Düzensiz göçmenlerin denize düştüğünün bildirilmesi üzerine bölgeye derhal 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-512) ve 3 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-31, KB-71, KB-88) daha sevk edilmiştir."