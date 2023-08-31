Bodrum’daki çatışmayla ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi (Yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti)
Muğla’nın Bodrum ilçesindeki bir otelde, 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı çatışmayla ilgili olarak gözaltına alınan 1’i infaz koruma memuru, 5 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Bodrum’da 27 Ağustos gecesi Göltürkbükü Mahallesi’ndeki bir otelde çıkan silahlı çatışmada Ömer Ataş yaşamını yitirdi. Çatışmada Mert Ali A. ile Emirhan B. de yaralandı. İki kişi hastanede tedavi altına alındı.
Çatışmayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.