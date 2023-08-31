Bodrum’daki çatışmayla ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi (Yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti)

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki bir otelde, 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı çatışmayla ilgili olarak gözaltına alınan 1’i infaz koruma memuru, 5 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Bodrum’daki çatışmayla ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi (Yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti) - 1

Bodrum’da 27 Ağustos gecesi Göltürkbükü Mahallesi’ndeki bir otelde çıkan silahlı çatışmada Ömer Ataş yaşamını yitirdi. Çatışmada Mert Ali A. ile Emirhan B. de yaralandı. İki kişi hastanede tedavi altına alındı.

Çatışmayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bodrum’daki çatışmayla ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi (Yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti) - 2

Olay günü arkadaşlarını hastaneye götüren Ersin O., Bodrum S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda infaz koruma memuru olarak görev yapan Burhan C. ile telefonla görüşüp, arabayı hastaneden almasını istedi.

Hastaneye gelen Ersin O. aracı bıraktıktan sonra kaçtı.

Bodrum’daki çatışmayla ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi (Yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti) - 3

Otomobili götürmek üzere hastaneye gelen Burhan C. ve beraberindeki Mehmet S. ile Tarık A. jandarma ekipleri tarafından fark edilip, cinayet şüphelisine yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Bodrum’daki çatışmayla ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi (Yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti) - 4

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Hastanede tedavisi tamamlanan Mert Ali A., Emirhan B. ve gözaltındaki Burhan C. ile Mehmet S. ve Tarık A. işlemlerinin ardından öğle saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Bodrum’daki çatışmayla ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi (Yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti) - 5

Ardahan B. ile Yiğitcan B.'nin de tedavileri sonrası adliyeye sevk edilecekleri belirtildi. Bu arada Ersin O.'yu yakalamak için jandarma ekiplerince kurulan özel ekip, çalışmalarını sürdürüyor.

Bodrum’daki çatışmayla ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi (Yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti) - 6
DAHA FAZLA GÖSTER