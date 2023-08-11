Bodrum’daki cinayette sır perdesi aralandı | Kenan’ı kan davası için öldürdüler
Muğla’nın Bodrum ilçesinde Kenan Uzunay isimli gencin ölümündeki sır perdesi aralandı. Uzunay'ın kan davasına kurban gittiği ortaya çıktı. İş vaadiyle Bodrum'a getirilen Uzunay'ın infaz edildiği öğrenildi. Cinayetle ilgili olarak 6’sı tutuklu 8 kişi hakkında iddianame hazırlandı.
Bodrum’da öldürülen 20 yaşındaki Kenan Uzunay’ın kan davasına kurban gittiği ortaya çıktı.
Bodrum’da 20 Ağustos 2022 günü yol kenarında erkek cesedi bulan vatandaşlar, durumu emniyet güçlerine bildirdi. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın başının arkasından tabancayla vurularak infaz edildiği görüldü.
Üzerinden kimlik bulunmayan kişinin cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölen kişinin, Bodrum'da inşaatta çalışan, Ağrı Patnos nüfusuna kayıtlı Kenan Uzunay olduğu tespit edildi. Uzunay, 30 Ağustos'ta Patnos'ta toprağa verildi.