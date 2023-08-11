Bodrum’daki cinayette sır perdesi aralandı | Kenan’ı kan davası için öldürdüler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Kenan Uzunay isimli gencin ölümündeki sır perdesi aralandı. Uzunay'ın kan davasına kurban gittiği ortaya çıktı. İş vaadiyle Bodrum'a getirilen Uzunay'ın infaz edildiği öğrenildi. Cinayetle ilgili olarak 6’sı tutuklu 8 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Bodrum’daki cinayette sır perdesi aralandı | Kenan’ı kan davası için öldürdüler - 1

Bodrum’da öldürülen 20 yaşındaki Kenan Uzunay’ın kan davasına kurban gittiği ortaya çıktı.

Bodrum’da 20 Ağustos 2022 günü yol kenarında erkek cesedi bulan vatandaşlar, durumu emniyet güçlerine bildirdi. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın başının arkasından tabancayla vurularak infaz edildiği görüldü.

Üzerinden kimlik bulunmayan kişinin cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölen kişinin, Bodrum'da inşaatta çalışan, Ağrı Patnos nüfusuna kayıtlı Kenan Uzunay olduğu tespit edildi. Uzunay, 30 Ağustos'ta Patnos'ta toprağa verildi.

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Bodrum’daki cinayette sır perdesi aralandı | Kenan’ı kan davası için öldürdüler - 2

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Ayhan Cücen, Engin Cücen, Ferdi Kanatlı, Metin Derse, Niyaz Cücen, Veysi Cücen, Yunus Erdoğan, Sayim Coşkun’u İzmir, Burdur ve Isparta’da yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden Sayim Coşkun ve Yunus Erdoğan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bodrum’daki cinayette sır perdesi aralandı | Kenan’ı kan davası için öldürdüler - 3

CİNAYETİN ARDINDAN KAN DAVASI ÇIKTI

Şüphelilerin ifadelerinde 14 yıl önce Kenan Uzunay’ın babasının Patnos’ta keserle akrabaları olduğu öğrenilen kişiyi öldürdüğü ve öldürülen kişinin yeğeni Niyaz Cücen’in intikam almak için Kenan Uzunay’ı öldürdüğü öğrenildi.

Bodrum’daki cinayette sır perdesi aralandı | Kenan’ı kan davası için öldürdüler - 4

Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 22 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede “Tasarlayarak Kan Gütme Saikiyle Öldürme” suçundan tutuklu 6 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, diğer tutuksuz 2 sanık için “Tasarlayarak Kan Gütme Saikiyle Öldürme Suçuna Yardım Etme” suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bodrum’daki cinayette sır perdesi aralandı | Kenan’ı kan davası için öldürdüler - 5

BODRUM’DA KEŞİF YAPMIŞLAR

İddianamede, Burdur’dan gelen Niyaz Cücen’in, öldürülen Kenan Uzunay’ı bulmaya çalıştığı belirtilirken, CÜcen’in kendisine yardım etmesi için Ferdi Kanatlı ve Metin Derse’yi yanına çağırdığı, Bodrum’a gelen Derse ve Kanatlı ile bilrikte Cücen’in olayda yaşamını yitiren Uzunay’ın gidebilecekleri yerlerde keşif yaptıkları belirtildi.

Bodrum’daki cinayette sır perdesi aralandı | Kenan’ı kan davası için öldürdüler - 6

İŞ VAADİYLE KANDIRMIŞLAR

Şüpheli Niyaz Cücen’in maktül Uzunay’ın numarasını bulduğu ve iş vaadiyle görüşme yapmayı planladığı ortaya çıktı.

Ferdi Kanatlı aracılığıyla şüpheliler Uzunay’la irtibata geçti. Daha sonra şüpheliler otomobille gittikleri yerde 2 el başına ateş ederek Uzunay’ı tasarlayarak kan gütme saiki ile öldürdüğü ortaya çıktı.

Bodrum’daki cinayette sır perdesi aralandı | Kenan’ı kan davası için öldürdüler - 7

Olaydan sonra şüphelilerin İzmir’e gittiği ve burada Veysi Cücen ile Ayhan Cücen’in Niyaz’a para gönderdiği belirtildi. Niyaz Cücen’İn ise gönderilen parayı Metin ve Ferdi’ye olaya iştirak ettiği için verdiği daha sonra Niyaz’ın olay tarihinde kullandığı cep telefonunu yok edip yeni bir telefon kullanarak delillere ulaşılmasını engellemeye çalıştığı ortaya çıktı.

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