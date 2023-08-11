Bodrum’daki cinayette sır perdesi aralandı | Kenan’ı kan davası için öldürdüler

Olaydan sonra şüphelilerin İzmir’e gittiği ve burada Veysi Cücen ile Ayhan Cücen’in Niyaz’a para gönderdiği belirtildi. Niyaz Cücen’İn ise gönderilen parayı Metin ve Ferdi’ye olaya iştirak ettiği için verdiği daha sonra Niyaz’ın olay tarihinde kullandığı cep telefonunu yok edip yeni bir telefon kullanarak delillere ulaşılmasını engellemeye çalıştığı ortaya çıktı.