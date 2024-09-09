Bodrum'daki kanlı baskında yeni tutuklamalar

TUTUKLU SAYISI 11 OLDU

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip soruşturma kapsamında olayla ilgili bağlantısı olan dört şüpheliyi daha tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler üçü İstanbul, biri Kocaeli’nde olmak üzere toplam dört şüpheliyi dün kaldıkları evde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan dört şüpheli aynı gün çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Böylelikle tutuklu sayısı 11’e yükseldi.