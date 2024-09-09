Bodrum'daki kanlı baskında yeni tutuklamalar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde evin salonunda otururken tabancayla vurulan Ayhan Seyat ve Ferit Yıldız’ın öldürülmelerine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayet soruşturması kapsamında dört kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 11’e yükseldi.

Bodrum'daki kanlı baskında yeni tutuklamalar - 1

Bodrum’da iki kişinin öldürülmesi olayında tutuklu sayısı 11’e yükseldi.

Olay, 16 Ağustos saat 01.30 sıralarında Kumbahçe Mahallesi’ndeki 2439 Sokak’ta meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bodrum'daki kanlı baskında yeni tutuklamalar - 2

Dört kişi otomobille İstanbul’da yaşadığı belirtilen Ayhan Seyat ile Ferit Yıldız’ın bulunduğu eve geldi.

Eve giren bu kişiler, Seyat ve Yıldız’ı tabancayla vurup kaçtı.

Silah sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bodrum'daki kanlı baskında yeni tutuklamalar - 3

Ekipler iki kişiden birini koltukta otururken, diğerinin ise yüzü sehpaya dönük kanlar içinde buldu.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde vücutlarının çeşitli yerlerine çok sayıda mermi isabet eden Ayhan Seyat ile Ferit Yıldız’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Savcı ve polisin incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bodrum'daki kanlı baskında yeni tutuklamalar - 4

Evde yapılan incelemede 28 boş kovan bulundu.

Otopsi işlemlerinin ardından Ferit Yıldız memleketi Mardin’e, Ayhan Seyat ise memleketi Bitlis’e götürülerek toprağa verildi.

Bodrum'daki kanlı baskında yeni tutuklamalar - 5

POLİS ÖZEL EKİP KURDU

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri özel ekip kurdu.

Ekipler bölgedeki 40’a yakın güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Ekiplerin teknik ve fiziki çalışmalarıyla biri kadın, dört şüpheli adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 20 Ağustos’ta da üç kişiyi daha gözaltına aldı.

Cinayetin işlendiği evin kiracısı olduğu belirtilen E.Y. isimli kadın ile D.S, A.K. ve M.A, E.Ş, H.T. ve H.D, işlemleri sonrası çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Bodrum'daki kanlı baskında yeni tutuklamalar - 6

TUTUKLU SAYISI 11 OLDU

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip soruşturma kapsamında olayla ilgili bağlantısı olan dört şüpheliyi daha tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler üçü İstanbul, biri Kocaeli’nde olmak üzere toplam dört şüpheliyi dün kaldıkları evde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan dört şüpheli aynı gün çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Böylelikle tutuklu sayısı 11’e yükseldi.
DAHA FAZLA GÖSTER