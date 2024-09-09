Bodrum'daki kanlı baskında yeni tutuklamalar
Muğla’nın Bodrum ilçesinde evin salonunda otururken tabancayla vurulan Ayhan Seyat ve Ferit Yıldız’ın öldürülmelerine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayet soruşturması kapsamında dört kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 11’e yükseldi.
Bodrum’da iki kişinin öldürülmesi olayında tutuklu sayısı 11’e yükseldi.Olay, 16 Ağustos saat 01.30 sıralarında Kumbahçe Mahallesi’ndeki 2439 Sokak’ta meydana geldi.