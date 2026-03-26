Bodrum'daki milyon dolarlık yangına soruşturma
26.03.2026 13:30
AA
Bodrum'da milyonlarca dolar değerindeki sekiz yatı küle çeviren yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. Savcılık yangınla ilgili olarak bilirkişi heyeti görevlendirdi.
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki marinada demirli 8 motoryatı etkileyen yangına ilişkin bilirkişi heyeti görevlendirildi.
Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada çıkan yangının ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ
Soruşturma kapsamında yangının çıkış nedeninin ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla bilirkişi heyeti görevlendirildi.
Heyetin bölgede yapacağı incelemelerin ardından yangının çıkış sebebine ilişkin rapor hazırlaması bekleniyor.
Öte yandan Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ile marina yetkililerince, yangın sonrası temizlik çalışmaları ve hasar gören teknelerin enkazının kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
NE OLMUŞTU?
Bodrum'da 21 Mart sabah saatlerinde Yalıkavak'taki marinada demirli sekiz motoryatı etkileyen olayda uzunlukları 20 ile 30 metre arasında değişen yedi motoryat yanarak batmış, bir motoryatta hasar oluşmuştu.
Yangının söndürülmesine itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Bodrum Bölge Liman Başkanlığına bağlı yangın söndürme botları da destek olmuştu.