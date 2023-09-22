Bodrum’daki kan donduran infazlarda sır perdesi aralandı | Yemeğe davet edip, yolda öldürdü

ÖNCE TARTIŞTILAR SONRA YEMEĞE DAVET ETTİ

3 yıl süren davanın ardından davayı kaybeden G.Ö, avukatı ile tartışma yaşadı. Ardından Çavdar ve avukat Çam, G.Ö.’nün yanına giderek yaşanan süreci anlatmaya başladı.

Turgutreis Mahallesi’nde bir kafeteryada buluşan G.Ö., O.K., avukat Çam ve icra müdürü Çavdar bir şeyler içtikten sonra G.Ö., yemek yemeleri için Çam ve Çavdar’ı işletmesini yaptığı otele davet etti.