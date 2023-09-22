Bodrum’daki kan donduran infazlarda sır perdesi aralandı | Yemeğe davet edip, yolda öldürdü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde avukat ve emekli icra memurunun başlarından tek kurşunla öldürüldüğü cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı. G.Ö. isimli zanlının, avukat ve emekli icra memuruyla kaybedilen dava nedeniyle tartıştığı sonrasında yemeğe davet ettiği ve yolda cinayeti işlediği öğrenildi.

Bodrum’daki kan donduran infazlarda sır perdesi aralandı | Yemeğe davet edip, yolda öldürdü - 1

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki çifte cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana gelmişti. Cadde üzerinde bir araç içerisindeki 2 kişi başlarından silahla vurularak öldürülmüş, cinayeti işleyen G.Ö. jandarmaya giderek teslim olmuştu.

Konuyu araştıran ekipler G.Ö.’nün yanı sıra bir kişinin daha cinayet yerinde olduğunu tespit etti. Yapılan takip sonucu cinayet zanlısının yanında olan O.K. isimli kişi Denizli’de gece saatlerinde yakalanarak Bodrum’a getirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bodrum’daki kan donduran infazlarda sır perdesi aralandı | Yemeğe davet edip, yolda öldürdü - 2

Cinayet zanlısı G.Ö.’nün uzun yılardır Akyarlar Mahallesi’nde otel işletmeciliği yaptığı, otel sahibinin işletmeci G.Ö.’yü çıkarmak için adli süreç başlattığı, bunun üzerine G.Ö.’nün arkadaşı emekli icra müdürü Özcan Çavdar’dan avukat bulmasını istediği, G.Ö.’nün Çavdar aracılığı ile Denizli eski baro başkanı Av. Erdal Çam’a vekalet verdiği ortaya çıktı.

Bodrum’daki kan donduran infazlarda sır perdesi aralandı | Yemeğe davet edip, yolda öldürdü - 3

ÖNCE TARTIŞTILAR SONRA YEMEĞE DAVET ETTİ

3 yıl süren davanın ardından davayı kaybeden G.Ö, avukatı ile tartışma yaşadı. Ardından Çavdar ve avukat Çam, G.Ö.’nün yanına giderek yaşanan süreci anlatmaya başladı.

Turgutreis Mahallesi’nde bir kafeteryada buluşan G.Ö., O.K., avukat Çam ve icra müdürü Çavdar bir şeyler içtikten sonra G.Ö., yemek yemeleri için Çam ve Çavdar’ı işletmesini yaptığı otele davet etti.
Bodrum’daki kan donduran infazlarda sır perdesi aralandı | Yemeğe davet edip, yolda öldürdü - 4

CİNAYETİ YOLDA İŞLEDİ

Çam, Çavdar ve cinayet zanlısı G.Ö. aynı araca binerken, G.Ö.’nün arkadaşı O.K. ise arkadaki araçla öndeki aracı takip etmeye başladı.

İddiaya göre, Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinden geçerken avukat Çam ile G.Ö. yeniden tartışmaya başladı. G.Ö. yanında getirdiği silahla önce yolcu koltuğunda oturan arkadaşı Çavdar’ı, daha sonra da araçtan inerek avukatı Çam’ın silahla ateş ederek öldürdü.
Bodrum’daki kan donduran infazlarda sır perdesi aralandı | Yemeğe davet edip, yolda öldürdü - 5

ARKADAN GELEN ARACA BİNİP JANDARMAYA GİTTİ

G.Ö. daha sonra arkalarındaki araçla gelen O.K.’nin aracına binerek Turgutreis'teki jandarma karakoluna teslim oldu.

O.K.’nin ise daha sonra Denizli’ye gittiği tespit edildi. Olayı derinlemesine araştıran jandarma ekipleri, O.K’.yi gece yaptıkları operasyonla evinden alarak, Bodrum’daki jandarma ekiplerine teslim ettiği öğrenildi.
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