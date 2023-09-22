Bodrum’daki kan donduran infazlarda sır perdesi aralandı | Yemeğe davet edip, yolda öldürdü
Muğla’nın Bodrum ilçesinde avukat ve emekli icra memurunun başlarından tek kurşunla öldürüldüğü cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı. G.Ö. isimli zanlının, avukat ve emekli icra memuruyla kaybedilen dava nedeniyle tartıştığı sonrasında yemeğe davet ettiği ve yolda cinayeti işlediği öğrenildi.
Muğla’nın Bodrum ilçesindeki çifte cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Olay, dün akşam saatlerinde Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana gelmişti. Cadde üzerinde bir araç içerisindeki 2 kişi başlarından silahla vurularak öldürülmüş, cinayeti işleyen G.Ö. jandarmaya giderek teslim olmuştu.
Konuyu araştıran ekipler G.Ö.’nün yanı sıra bir kişinin daha cinayet yerinde olduğunu tespit etti. Yapılan takip sonucu cinayet zanlısının yanında olan O.K. isimli kişi Denizli’de gece saatlerinde yakalanarak Bodrum’a getirildi.