Bodrum’da kuraklık alarmı: Barajdaki seviye ölü hacme düştü, 20 saat su kesintisi yaşanacak
Muğla’nın turistik ilçelerinden Bodrum’a su sağlayan barajlarda kuraklık alarmı sürüyor. Su seviyesinin kuraklık nedeniyle ölü hacme düştüğü Mumcular Barajı’na, Geyik Barajı’ndan su takviyesi yapılacak. Bu işlem sırasında Bodrum’un 11 mahallesinde uzun süreli su kesintisi yaşanacak.
Bodrum’daki su seviyesi kuraklık nedeniyle ölü hacmine düşen Mumcular Barajı’na, Geyik Barajı’ndan su takviyesi yapılacağı için 11 mahallede su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.