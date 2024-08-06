Bodrum’da kuraklık alarmı: Barajdaki seviye ölü hacme düştü, 20 saat su kesintisi yaşanacak

Mumcular Barajı’nın kapatıldığı bu süreçte, suyun daha tasarruflu kullanılmasının hayati önem taşıdığı da vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak gerek yer altı gerek yer üstü su kaynaklarının sisteme dahil edilmesi, ilave projeler ile Bodrum'un sorunun çözülmesi adına çalışmalarımızın sürdüğünün bilinmesini isteriz. En yakın zamanda yeni projelerimizi hayata geçirerek Yarımada’nın su sıkıntısının ortadan kaldıracak vatandaşlarımızın rahat bir nefes almasını sağlayacağız.”