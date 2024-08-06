Bodrum’da kuraklık alarmı: Barajdaki seviye ölü hacme düştü, 20 saat su kesintisi yaşanacak

Muğla’nın turistik ilçelerinden Bodrum’a su sağlayan barajlarda kuraklık alarmı sürüyor. Su seviyesinin kuraklık nedeniyle ölü hacme düştüğü Mumcular Barajı’na, Geyik Barajı’ndan su takviyesi yapılacak. Bu işlem sırasında Bodrum’un 11 mahallesinde uzun süreli su kesintisi yaşanacak.

Bodrum’da kuraklık alarmı: Barajdaki seviye ölü hacme düştü, 20 saat su kesintisi yaşanacak - 1

Bodrum’daki su seviyesi kuraklık nedeniyle ölü hacmine düşen Mumcular Barajı’na, Geyik Barajı’ndan su takviyesi yapılacağı için 11 mahallede su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bodrum’da kuraklık alarmı: Barajdaki seviye ölü hacme düştü, 20 saat su kesintisi yaşanacak - 2

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) tarafından konuyla ilgili açıklamada, dünyanın en önemli turizm merkezlerinden olan Bodrum’un 11 mahallesinde su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Bodrum’da kuraklık alarmı: Barajdaki seviye ölü hacme düştü, 20 saat su kesintisi yaşanacak - 3

İklim krizi etkileri ve yağış rejimindeki değişiklikler nedeniyle su kaynaklarında önemli değişiklikler yaşandığı anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu kapsamda Bodrum Yarımadası’na içme suyu sağlayan önemli kaynaklardan biri olan Mumcular Barajı’nın ölü hacim seviyesine düşmesi nedeniyle DSİ Genel Müdürlüğü, Bodrum’a iletilen suyu kesmek zorunda kalmıştır. Mumcular Barajı'nın kapatılması ile birlikte Mumcular İçme Suyu Arıtma Tesisi’mizde Geyik Barajı’ndan su alacak şekilde düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemeler nedeniyle Yokuşbaşı, Kumbahçe, Umurça, Cevat Şakir mahallelerinde 20 saat; Çarşı, Türkkuyusu, Yeniköy, Eskiçeşme, Gümbet, Cumhuriyet, Tepecik mahallelerinde 16 saat su kesintisi yaşanacaktır. Yapılan çalışmaların ardından Mumcular İçme Suyu Arıtma Tesisi’mize Geyik Barajı’ndan su alınacak olup belirtilen bölgelere su verilmeye başlanacaktır.”
Bodrum’da kuraklık alarmı: Barajdaki seviye ölü hacme düştü, 20 saat su kesintisi yaşanacak - 4

Mumcular Barajı’nın kapatıldığı bu süreçte, suyun daha tasarruflu kullanılmasının hayati önem taşıdığı da vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak gerek yer altı gerek yer üstü su kaynaklarının sisteme dahil edilmesi, ilave projeler ile Bodrum'un sorunun çözülmesi adına çalışmalarımızın sürdüğünün bilinmesini isteriz. En yakın zamanda yeni projelerimizi hayata geçirerek Yarımada’nın su sıkıntısının ortadan kaldıracak vatandaşlarımızın rahat bir nefes almasını sağlayacağız.”
Bodrum’da kuraklık alarmı: Barajdaki seviye ölü hacme düştü, 20 saat su kesintisi yaşanacak - 5
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