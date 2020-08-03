Bodrum'dan kaçış: 20 dakikada 2 kilometre

Kurban Bayramı tatilinin son gününde yollarda yoğunluk yaşanıyor. Tatilini Bodrum başta olmak üzere Muğla'nın tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle kentin birçok noktasında uzun araç kuyrukları oluştu.

DHA 03.08.2020 - 17:09

Bodrum'dan kaçış: 20 dakikada 2 kilometre - 1
Kurban Bayramı tatilinin sonuna gelinmesiyle birlikte tatilini Muğla Bodrum'da geçirenlerin bir kısmı evlerine dönmeye başladı.
Bodrum'dan kaçış: 20 dakikada 2 kilometre - 2
Turgutreis-Bodrum Karayolu, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Atatürk ve Emin Anter Bulvarı'nda dönüş yolundaki tatilciler, yoğunluğa neden oldu.

Bodrum'dan kaçış: 20 dakikada 2 kilometre - 3
İlçenin çıkış yönündeki yoğunluğun aksine geliş yönünde az sayıda araç geçişi dikkat çekti. Kıbrıs Şehitleri Caddesi Torba Kavşağı'nda zaman zaman 1 kilometreye varan araç kuyrukları oluşurken, iki kilometrelik yolu 20 dakikada tamamlayan sürücüler, Milas yönüne hareket etti.

Bodrum'dan kaçış: 20 dakikada 2 kilometre - 4
Son 24 saatte ilçeden 44 bin araç çıkarken 33 bin araç ise giriş yaptı.
Bodrum'dan kaçış: 20 dakikada 2 kilometre - 5
Tatil süresince yaklaşık 2 milyon yerli turisti ağırlayan Muğla'nın diğer tatil beldelerinde de benzer görüntüler vardı.
Bodrum'dan kaçış: 20 dakikada 2 kilometre - 6
Muğla-Antalya, Muğla-Aydın karayollarında 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Bodrum'dan kaçış: 20 dakikada 2 kilometre - 7
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi bünyesinde bayram tatili süresince sivil, resmi, motorize ve yaya olmak üzere 172 ekip ile 379 personelin görev yaptığı öğrenildi.
Bodrum'dan kaçış: 20 dakikada 2 kilometre - 8
Bodrum'dan kaçış: 20 dakikada 2 kilometre - 9

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