Bodrum'dan kaçış: 20 dakikada 2 kilometre

Kurban Bayramı tatilinin son gününde yollarda yoğunluk yaşanıyor. Tatilini Bodrum başta olmak üzere Muğla'nın tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle kentin birçok noktasında uzun araç kuyrukları oluştu.

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DHA 03.08.2020 - 17:09

Kurban Bayramı tatilinin sonuna gelinmesiyle birlikte tatilini Muğla Bodrum'da geçirenlerin bir kısmı evlerine dönmeye başladı.

Turgutreis-Bodrum Karayolu, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Atatürk ve Emin Anter Bulvarı'nda dönüş yolundaki tatilciler, yoğunluğa neden oldu.





İlçenin çıkış yönündeki yoğunluğun aksine geliş yönünde az sayıda araç geçişi dikkat çekti. Kıbrıs Şehitleri Caddesi Torba Kavşağı'nda zaman zaman 1 kilometreye varan araç kuyrukları oluşurken, iki kilometrelik yolu 20 dakikada tamamlayan sürücüler, Milas yönüne hareket etti.





Son 24 saatte ilçeden 44 bin araç çıkarken 33 bin araç ise giriş yaptı.

Tatil süresince yaklaşık 2 milyon yerli turisti ağırlayan Muğla'nın diğer tatil beldelerinde de benzer görüntüler vardı.

Muğla-Antalya, Muğla-Aydın karayollarında 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi bünyesinde bayram tatili süresince sivil, resmi, motorize ve yaya olmak üzere 172 ekip ile 379 personelin görev yaptığı öğrenildi.